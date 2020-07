Galeria pod psem i kotem (odc.109)

fot.arch. schroniska

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was? Zobacz zdjęcia.

Dzisiaj poznajcie kota Wacka oraz psa Tropka. Te zwierzaki już kilka lat czekają w schronisku na nowych właścicieli. Wacek przebywa w schronisku już od września 2016 roku. Trafił tutaj, gdy miał sześć tygodni. To piękny kocur o rudo-białym umaszczeniu. W schronisku Wacek jest płochliwy. Wierzymy, że znajdzie nowy dom i kochających właścicieli. Tropek trafił do schroniska w marcu .2017 roku z miejscowości Tropy Elbląskie. Jest bardzo przyjazny względem ludzi i innych zwierząt. Tropek jest w średnim wieku. Niestety piesek jest niewidomy. Kto go przygarnie i da mu dom? Informacje o adopcji w linku.

oprac.daw