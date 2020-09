Galeria pod psem i kotem (odc. 117)

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was? Zobacz zdjęcia.

Dzisiaj przedstawiamy psa Psikusa oraz kota Ryśka.

Psikus trafił do schroniska we wrześniu 2020 roku. Psiak był zaniedbany, po jego ciele biegały pchły, dodatkowo weterynarz stwierdziła u niego chorobę skóry. Psikus to mały pies, który ma około 3 lat. Jest ufnym, sympatycznym i bardzo przyjaźnie nastawionym do ludzi stworzeniem. Kto go przygarnie?

Rysiek po raz pierwszy trafił do schroniska w lutym 2020 roku. Bardzo szybko został adoptowany, niestety 8 września 2020 roku znalazł się z powrotem w schronisku. Oddano go z powodu przeprowadzki i alergii jednego z członków rodziny. Rysiek to bardzo łagodny i przyjazny w stosunku do ludzi kocur. Kot powinien mieć możliwość wychodzenia z domu, gdy mieszkał w domu z ogrodem był wesoły energiczny, natomiast po przeprowadzce do mieszkania zdecydowanie posmutniał. Ten około 4-letni kocur nawet w schronisku czuje się bardzo pewny siebie - podporządkował sobie wszystkie koty na kocim wybiegu, gdzie aktualnie przebywa. W stosunku do ludzi jest ufny i śmiały - wychodzi człowiekowi na powitanie, ociera się o nogi i domaga pieszczot. Kto da mu nowy dom?