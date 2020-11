Galeria pod psem i kotem (odc. 125)

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was? Zdjęcia.

Poznajcie dzisiaj psa Filipa oraz kota Lorda.

Filip trafił do schroniska w listopadzie 2017 roku w wyniku interwencji. Ten dosyć duży psiak, który ma około 8 lat, całe swoje życie trzymany był przy budzie, na łańcuchu, karmiony zlewkami, pozbawiony kontaktu z ludźmi i innymi zwierzętami. Mimo to Filip jest łagodnym i bardzo przyjaźnie nastawionym do otoczenia psem. Bardzo chcielibyśmy, by choć w jesieni życia dane mu było przekonać się, jak wygląda życie u boku człowieka, dla którego pies jest towarzyszem i przyjacielem, a nie tylko żywym alarmem. Kto go przygarnie?

Lord mieszka w schronisku od marca 2019 roku. To piękny kocur w średnim wieku. Jest oswojonym i bardzo przyjaznym w stosunku do ludzi stworzeniem. Wiemy, że zanim znalazł się w schronisku był kotem wolno żyjącym, nadszedł jednak czas, by znaleźć dla niego prawdziwy, bezpieczny dom. Więcej informacji o adopcji na na stronie schroniska dla zwierząt.