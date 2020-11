Galeria pod psem i kotem (odc. 126)

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was? Zdjęcia.

Tym razem przedstawiamy wam psa Dino oraz kotkę Misię.

Dino został oddany do schroniska w listopadzie 2018 roku. Psiak był bardzo zaniedbany, zapchlony i wychudzony, z wielkim guzem przy odbycie. Właściciele nie chcieli go leczyć, nie było więc innej możliwości, niż przyjąć go do schroniska dla zwierząt. Dino ma około 11 lat, to pies średniej wielkości. Jest bardzo łagodnym i przyjaznym stworzeniem. Widać, że źle go traktowano - Dino kuli się, gdy wykonuje się przy nim gwałtowne ruchy, jednak, mimo wszystko, gdy tylko zaczniesz go głaskać, zaraz przytuli się do Twojej dłoni.

Misia trafiła do schroniska w lutym 2020 roku z Bielan. Kotka była poturbowana, prawdopodobnie potrącona przez samochód. W wyniku odniesionych obrażeń ogon Misi musiał zostać amputowany. Misia to dorosła kotka (urodzona mniej więcej w 2013 roku). W schronisku jest trochę nieśmiała, ale wydaje się nam, że zanim się tutaj znalazła, była kotem domowym. Kto ją przygarnie?

Informacje o zasadach adopcji na stronie schroniska dla zwierząt.