Galeria pod psem i kotem (odc. 134)

fot. arch. schroniska dla zwierząt

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was? Zdjęcia.

Kotek Okólnik trafił do schroniska pod koniec października 2020 roku. Okólnik to dorosły kocur, który jest spokojnym, oswojonym i lgnącym do ludzi stworzeniem. Kto da mu nowy dom? Piesek Puszek mieszka w schronisku od grudnia 2020 roku, trafił tu z miejscowości Tropy Elbląskie. Psiak nie mógł dłużej zostać u swojego opiekuna, gdyż ten ze względu na swój podeszły wiek i zły stan zdrowia, nie był w stanie nim się zajmować. Niestety stan zdrowa Puszka, który jest w podeszłym wieku, też nie jest dobry - psiak ma zapalenie płuc i problemy natury dermatologicznej. Jednak pracownicy schroniska nie tracą nadziei, że ten mały, starszy piesek wróci do pełni zdrowia, opuści schronisko i zazna domowego ciepła. Puszek czeka na nowego opiekuna. Informacje o adopcji na stronie schroniska dla zwierząt.

oprac.daw