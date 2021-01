Galeria pod psem i kotem (odc. 136)

Murena i Marcel czekają na nowe domy, fot. arch. schroniska dla zwierząt

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was? Zdjęcia.

Kotka Murena trafiła do schroniska w połowie grudnia 2020 z działek na ulicy Sadowej razem ze swoim rodzeństwem. Urodziła się w październiku 2020 roku. Jest nieśmiała, ale wierzymy, że gdy znajdzie się dla niej dom i kochający właściciel, to Murena odwdzięczy mu się kocią miłością. Kto ją przygarnie? Piesek Marcel mieszka w schronisku od 25 grudnia 2020 roku, trafił tutaj z ulicy Grunwaldzkiej. To dorosły, zadbany pies średniej wielkości. Czeka na kochających właścicieli.

oprac.daw