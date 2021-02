Galeria pod psem i kotem (odc. 141)

arch. schroniska dla zwierząt

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Jeżynka trafiła do schroniska 12.02.2021 razem ze swoim rodzeństwem i matką. Szczenięta urodziły się około 08.01.2021 roku. Gdy dorosną, będą niedużymi psami (10-15 kg). Kto ją przygarnie? Kot Pumek został znaleziony 20.10.2020 roku na stacji paliw na ulicy Płk. Dąbka. Przez pewien czas kot mieszkał w tzw. domu tymczasowy, niestety od niedawna jest już w schronisku. Pumek to śliczny, smukły, czarny kocurek. Jest oswojony i lgnie do ludzi. Kto da mu nowy dom?

oprac.daw