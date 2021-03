Galeria pod psem i kotem (odc. 142)

fot. arch. schroniska dla zwierząt

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Kotka Lawenda trafiła do schroniska 3 marca.2021 roku z ulicy Ogrodowej. Lawenda to dorosła, oswojona i przymilna kotka, która nie widzi lub widzi bardzo słabo. Czy ktoś jej szuka? Pies Kik trafił do schroniska również 3 marca 2021 z ulicy Pawiej. Kik to mniej więcej 3-miesieczny szczeniak. Czy ktoś go szuka?

daw