Galeria pod psem i kotem (odc. 156)

fot. arch. schroniska dla zwierząt

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Pies Florian trafił do schroniska 18 marca 2021 roku z ulicy Sowiej. Florian to mały staruszek, który jest łagodny i przyjazny w stosunku do ludzi. Kto da mu nowy dom? Kot Tolek trafił do schroniska wraz ze swoim rodzeństwem w lipcu 2015 roku w wieku około 6 tygodni. Tolek w warunkach schroniskowych jest kotem trochę nieśmiałym.

oprac.daw