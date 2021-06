Galeria pod psem i kotem (odc. 157)

fot. arch. schroniska dla zwierząt

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Pies Bruce trafił do schroniska 28 maja 2021 roku. Jak powiedziano wówczas pracownikom schroniska, po śmierci swojego opiekuna, stał się problemowy i rodzina nie potrafiła sobie z nim poradzić Bruce to nieduży, długowłosy psiak, który ma 11 lat. W schronisku, jak dotąd, zachowuje się grzecznie i spokojnie. W stosunku do ludzi jest przyjazny - na widok człowieka nieśmiało macha ogonem i chętnie przyjmuje pieszczoty. Z radością wychodzi na spacery. Kto da mu nowy dom? Kot Grześ trafił do schroniska 31 maja 2021 roku z ulicy Królewieckiej. Grześ urodził się w marcu tego roku. Jest oswojony, odważny i ciekawski. Kto go przygarnie? Informacje o adopcji na stronie schroniska dla zwierząt.

oprac.daw