Galeria pod psem i kotem (odc. 167)

fot. arch. schroniska dla zwierząt

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Kot Molik trafił do schroniska w maju 2016 roku jako kilkutygodniowy kociak. Molik to piękny, szary, pręgowany kocur, który w schronisku jest nieśmiałym stworzeniem. Suczka Maja trafiła do schroniska w lipcu 2017 roku z ulicy Królewieckiej. Maja to mała suczka, która waży około 8 kg i ma prawdopodobnie ponad 5 lat. W stosunku do nowo poznanych osób Maja jest początkowo nieufna. Jednak gdy pozna kogoś bliżej, nie odstępuje go na krok. W schronisku Maja jest tzw. psem "biurowym", tzn., że chodzi luzem po terenie schroniska i śpi w biurze. Dzięki temu wiemy, że jest czujnym zwierzęciem, które pilnuje swojego terenu i donośnym szczekaniem reaguje na obcych ludzi.

daw