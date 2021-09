Galeria pod psem i kotem (odc. 170)

fot. arch. schroniska dla zwierząt

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Marian trafił do schroniska w lipcu 2021 roku. Był ranny, najprawdopodobniej pogryziony przez innego psa. Marian to mały, starszy psiak o przejmująco smutnym spojrzeniu. Jest cudownym, łagodnym i spokojnym stworzeniem, które lgnie do ludzi, a wszystkie napotkane psy wita przyjaźnie merdając ogonem. Kto go przygarnie? Muszka trafiła do schroniska w październiku 2016 roku. Niestety, dotychczas nikt jej nie adoptował. W warunkach schroniskowych Muszka jest płochliwą kotką. Kto da jej nowy dom?

oprac.daw