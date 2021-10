Galeria pod psem i kotem (odc. 171)

fot. arch. schroniska dla zwierząt w Elblągu

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was? Zdjęcia.

Borys został oddany do schroniska w maju 2019 roku z powodu zmiany miejsca zamieszkania jego opiekunów. Piesek ma około 7 lat, jest średniej wielkości. Przez całe swoje dotychczasowe życie mieszkał na podwórku i pilnował posesji. Jak mówią jego opiekunowie - jest energiczny, skoczny i wesoły. W stosunku do obcych sobie ludzi bywa nieufny. Kotek Legion przebywa w schronisku już 6 lat. Trafił tutaj, gdy miał około 2 miesiące. Niestety, do tej pory nikt go nie adoptował. W warunkach schroniskowych Legion jest niestety płochliwym kocurkiem. Kto da mu nowy dom?

oprac.daw