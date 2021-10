Galeria pod psem i kotem (odc. 173)

Tolek i Dzieżki czekają na nowych opiekunów, fot. achr. schroniska

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was? Zdjęcia.

Dżeki został oddany do schroniska w grudniu 2020 roku, ponieważ jego opiekunka musiała zmienić miejsce zamieszkanie i nie mogła zabrać psiaka ze sobą. Dżeki to nieduży piesek, który ma 10 lat. Wiemy, że dotąd mieszkał w mieszkaniu z dwoma innymi psami, z którymi dobrze się dogadywał. W schronisku Dżeki jest wystraszony i trochę nieufny w stosunku do ludzi. Tolek trafił do schroniska wraz ze swoim rodzeństwem w lipcu 2015 roku wieku około 6 tygodni. Tolek w warunkach schroniskowych jest kotem trochę nieśmiałym. Niestety nikt go dotychczas nie adoptował, ale nie tracimy nadziei na znalezienie opiekunów dla tego pięknego kota. Kto go przygarnie?

