Galeria pod psem i kotem (Odc.183)

arch. schroniska dla zwierząt

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Toner trafił do schroniska 18.12.2021, ponieważ jego opiekun zmarł. Toner to szczupły psiak średniej wielkości z krótkim ogonkiem. Jak dotąd dał się w schronisku poznać, jako spokojny, grzeczny i przyjazny pies, który lgnie do ludzi. Kto go przygarnie? Funio i jego rodzeństwo to kociaki, które w tzw. domu tymczasowym czekają na adopcję. Kociaki mają około 3,5 miesiąca. W pierwszym kontakcie z człowiekiem na razie są nieśmiałe, ale mamy nadzieję, że szybko się to zmieni.

oprac. daw