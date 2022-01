Galeria pod psem i kotem (Odc.184)

fot. arch. schroniska

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Inpost trafił do schroniska 06.07.2021 z ulicy Agrykola. Powiedziano nam, że psiak błąkał się tam od kilku dni. Inpost to wesoły, zadbany i przyjazny w stosunku do ludzi, młody pies średniej wielkości. Kto da mu nowy dom? Gniewko to trzymiesięczny kocurek, który czeka na adopcję w tzw. domu tymczasowym. Gniewko jest oswojonym kociakiem, który jest przyczajony do towarzystwa innych kotów, a także psów. Kto go przygarnie?

oprac. daw