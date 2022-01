Galeria pod psem i kotem (Odc.186)

fot. arch. schroniska

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Michael trafił do schroniska w listopadzie 2017 roku jako kilkunastotygodniowy kociak. Michael jest pełen energii, ale w stosunku do ludzi trochę nieśmiały. Kto da mu nowy dom? Tilo został oddany do schroniska w marcu 2021 roku, ponieważ jego opiekunka zmarła. To mały psiak, który ma 15 lat. Wiemy, że zanim trafił do schroniska był psem mieszkającym w domu, oczkiem w głowie swojej pani, która właściwie nigdy nie zostawiała go samego. Ten sympatyczny staruszek może jednak potrzebować czasu, by zaaklimatyzować się w nowym miejscu. Tilo pozostawiony sam w domu szczeka. Jest przyjaznym dla ludzi i innych psów.

oprac. daw