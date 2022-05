Galeria pod psem i kotem (Odc.195)

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Luna została oddana do schroniska 18.maja po 8 latach od adopcji... Dlaczego? Z powodu wyjazdu... Luna to dosyć duża suczka, która urodziła się mniej więcej we wrześniu 2013 roku. Obecnie jest otyła. - Jesteśmy załamani. Załamani tym, że człowiek znowu zawiódł niewinnego, niczego nierozumiejący psiaka. Wiemy, że ta łagodna i ufna suczka z pewnością odda swoje serce następnej osobie, która zabierze ją do swojego domu, ale nie wiemy, jak długo będzie musiała na to czekać... Luna nie jest już młoda, nie jest też jakoś szczególnie urodziwa... Czy zdąży...? - apelują pracownicy schroniska.

Miłka trafiła do schroniska w kwietniu 2022. Kotka bardzo dużo przeszła w swoim życiu… Kiedyś miała swój dom, była kochana i dbano o nią, niestety to sielankowe życie się skończyło. Właściciele wyjechali, a kota zostawili. Tak oto Miłka została skazana na tułaczkę... Na szczęście jeden z mieszkańców zainteresował się losem kotki i poprosił nasze schronisko o pomoc. Miłka, gdy do nas trafiła, miała chore uszy, a jej kruche ciałko było pełne kleszczy. Koteczka została u nas wyleczona i odkarmiona, w tej chwili czuje się o niebo lepiej. - Kotka jest u nas krótko, jednak ma za sobą już jeden zwrot z adopcji. Okazało się bowiem, że Miłce nie odpowiada towarzystwo innych kotów. Miłka jest przesympatycznym stworzeniem, które uwielbia kontakt z człowiekiem. Najchętniej cały czas tkwiłaby w jego objęciach. Szukamy dla niej domu bez innych kotów, aby uniknąć jej kolejnego powrotu. Kto pokocha naszą Miłkę? - apelują pracownicy schroniska

Za każdym razem staramy się niezwykle solidnie przeprowadzić wywiad z kandydatem na właściciela. Przestrzegamy zawsze przed braniem psa jako formy prezentu, zdarza się jednak, że taki prezent zaakceptowany przez jego odbiorcę, zostaje w jego domu do końca swoich dni. Decyzję o zakupie zwierzęcia bardzo często podejmujemy pod wpływem chwili, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Efekt złych decyzji można zobaczyć w schroniskach dla bezdomnych zwierząt na całym świecie, w milionach przerażonych i smutnych oczu. Więcej informacji o adopcji w linku