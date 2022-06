Galeria pod psem i kotem (Odc.197)

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Kotka Toka trafiła do schroniska w lipcu 2020 roku Była w złym stanie: wychudzona i chora. Długo dochodziła do siebie, ale na szczęście w końcu jej stan się znacząco poprawił. Niemniej Toka jest kotem wątłego zdrowia. Toka z pewnością nie jest już młoda - ma co najmniej 10 lat. Jest cudowną przylepą, która czeka na człowieka już przy furtce prowadzącej do kociarni. Gdy tylko przekroczysz jej próg, Toka nie odstąpi Cię już ani na krok - będzie ocierać się o Twoje nogi i wskakiwać na kolana, domagając się głaskania i pieszczot, które nigdy się jej nie nudzą. W schronisku nie jesteśmy w stanie dać jej tyle czułości, ile Toka potrzebuje. Bardzo chcielibyśmy, by trafiła do kochających ludzi, którzy dadzą jej tę bliskość, której kotka najwyraźniej potrzebuje.

Pies Łatek został oddany do schroniska w maju 2022 roku swoją opiekunkę. Po dziesięciu wspólnie spędzonych latach kobieta czuła się zmuszona oddać swojego towarzysza, ponieważ jej nowy sąsiad skarżył się na szczekanie psa. Łatek to śliczny psiak, po którym wcale nie widać, że ma już 10 lat. Jest wesołym i energicznym stworzeniem, które lubi ludzi, ale w kontaktach z innymi psami bywa zadziorny. Niestety Łatek nie jest nauczony pozostawania w domu sam - uporczywie wtedy szczeka, jest to tzw. lęk separacyjny, nad którym trzeba będzie z psiakiem pracować.

O adopcji

Za każdym razem staramy się niezwykle solidnie przeprowadzić wywiad z kandydatem na właściciela. Przestrzegamy zawsze przed braniem psa jako formy prezentu, zdarza się jednak, że taki prezent zaakceptowany przez jego odbiorcę, zostaje w jego domu do końca swoich dni. Decyzję o zakupie zwierzęcia bardzo często podejmujemy pod wpływem chwili, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Efekt złych decyzji można zobaczyć w schroniskach dla bezdomnych zwierząt na całym świecie, w milionach przerażonych i smutnych oczu. Więcej informacji o adopcji w linku.