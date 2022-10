Galeria pod psem i kotem (Odc.215)

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Czarek został oddany do schroniska 7.06.2022 roku. Jego opiekunka bardzo długo odwlekała tę decyzję, jednak doszła do wniosku, że tak będzie lepiej dla kota - jej zdaniem kot źle znosił wspólne mieszkanie z psem. Czarek to piękny, duży kocur, który urodził się w 2019 roku. Jest łagodny, przymilny i odważny. Chętnie zaczepia osoby odwiedzając kociarnię i robi z nimi "noski-noski". Naszym zdaniem powinien być jedynym zwierzęciem w domu. Kto da mu dom?

Puszek to mały psiak, który ma około 10 lat. Jest ufny i towarzyski, bardzo przyjazny i łagodny w stosunku do ludzi. Swojego człowieka mógłby nie odstępować na krok, chętnie przytula się, wskakuje na kolana i poddaje pieszczotom. Ładnie chodzi na smyczy. Swoje dotychczasowe życie Puszek spędził pilnując podwórka, ale jesteśmy pewni, że bez problemu odnajdzie się w mieszkaniu. Najchętniej Puszek byłby w domu "jedynakiem" - w stosunku do mniejszych i słabszych od siebie zwierząt Puszek wykazuje bowiem cechy dominujące, ma też tendencje do bronienia swoich zasobów przed innymi psami.

O adopcji

Za każdym razem staramy się niezwykle solidnie przeprowadzić wywiad z kandydatem na właściciela. Przestrzegamy zawsze przed braniem psa jako formy prezentu, zdarza się jednak, że taki prezent zaakceptowany przez jego odbiorcę, zostaje w jego domu do końca swoich dni. Decyzję o zakupie zwierzęcia bardzo często podejmujemy pod wpływem chwili, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Efekt złych decyzji można zobaczyć w schroniskach dla bezdomnych zwierząt na całym świecie, w milionach przerażonych i smutnych oczu. Więcej informacji o adopcji w linku