Galeria pod psem i kotem (Odc.221)

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Kot Michael trafił do schroniska w listopadzie 2017 roku jako kilkunastotygodniowy kociak. Michael jest pełen energii, ale w stosunku do ludzi trochę nieśmiały. Kto go przygarnie?

Pies Morti mieszka w schronisku od stycznia 2021 roku. Z początku nie mieliśmy wątpliwości, że ktoś go odbierze. Zadbany, sympatyczny, łagodny wobec ludzi pies z obróżką. Po kilku dniach otrzymaliśmy telefon, że Mortiego odbiorą opiekunowie. Tak się nie stało. Morti przebywa w schroniskowym kojcu do dziś. Przewidujemy, że nim trafił do schroniska, był typowo domowym psem. Przykro nam patrzeć na psa, który na starość ląduje właśnie tutaj. Stres i chaos miały na niego ogromny wpływ. Z początku Morti był wystraszony, ale spokojny. Po kilku tygodniach zauważyliśmy zmianę w jego zachowaniu. Stał się nerwowy i nadpobudliwy. Jakiekolwiek zabiegi pielęgnacyjne czy weterynaryjne stały się problematyczne. Twierdzimy, że „odcięcie” Mortiego od dotychczasowych bodźców wyciszy i uspokoi tego czworonoga. Pamiętajmy - dom to dom. Morti to starszy psiak, po którym nie widać upływającego czasu. Energiczny, skoczny i zawsze chętny na spacer z wolontariuszami. Na widok smyczy kręci bączki i podskakuje. Uwielbia zabawy z piłeczką. W stosunku do psów bywa wybiórczy. Nie lubi też, gdy inny czworonożny przyjaciel zagląda mu do miski albo kradnie zabawki.

O adopcji

Za każdym razem staramy się niezwykle solidnie przeprowadzić wywiad z kandydatem na właściciela. Przestrzegamy zawsze przed braniem psa jako formy prezentu, zdarza się jednak, że taki prezent zaakceptowany przez jego odbiorcę, zostaje w jego domu do końca swoich dni. Decyzję o zakupie zwierzęcia bardzo często podejmujemy pod wpływem chwili, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Efekt złych decyzji można zobaczyć w schroniskach dla bezdomnych zwierząt na całym świecie, w milionach przerażonych i smutnych oczu. Więcej informacji o adopcji w link.

Kontakt ze schroniskiem tel. 55 234 16 46.