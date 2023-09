Galeria pod psem i kotem (Odc.277)

fot. arch. schroniska

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Aza po raz drugi (po krótkiej, nieudanej adopcji) trafiła do schroniska 9 września 2023 roku. Jest to około 5-letnia suczka średniej wielkości. Aza, póki co, jest jeszcze wycofanym i niepewnym stworzeniem. Z dozą nieśmiałości, ale i nieukrywaną ciekawością poddaje się głaskaniu. Wesołym merdaniem ogonka zaczyna reagować na dźwięk ludzkiego głosu. Aza doskonale czuje się wśród swoich psich towarzyszy, którzy dodają jej otuchy i odwagi podczas spacerów. Dla Azy szukamy cierpliwych i troskliwych opiekunów, którzy podarują jej poczucie bezpieczeństwa i będą wspierać w walce z jej lękami. Z pewnością drugi pies okaże się w tym procesie bardzo pomocny. Swen to około 2-3-letni kocur, który szuka nowego opiekuna, ponieważ jego dotychczasowa opiekunka, ze względów zdrowotnych, nie może dłużej się nim zajmować. Swen jest typowo domowym stworzeniem, które jest ufne i łagodne w stosunku do ludzi. Jest przyzwyczajony do obecności innych kotów - w domu mieszka z kocią koleżanką. Swen czeka na adopcję w tzw. domu tymczasowym. O adopcji Za każdym razem staramy się niezwykle solidnie przeprowadzić wywiad z kandydatem na właściciela. Przestrzegamy zawsze przed braniem psa jako formy prezentu, zdarza się jednak, że taki prezent zaakceptowany przez jego odbiorcę, zostaje w jego domu do końca swoich dni. Decyzję o zakupie zwierzęcia bardzo często podejmujemy pod wpływem chwili, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Efekt złych decyzji można zobaczyć w schroniskach dla bezdomnych zwierząt na całym świecie, w milionach przerażonych i smutnych oczu. Więcej informacji o adopcji w linku. Telefon od elbląskiego schroniska: 55 234 16 46.

oprac. daw