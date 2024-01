Galeria pod psem i kotem (Odc.293)

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to?, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Puszek trafił do schroniska w październiku 2023 r. Był wtedy maleńkim kociakiem, który wymagał karmienia butelką. Na szczęście od razu zamieszkał w tzw. domu tymczasowym u pani Eli, która otoczyła go właściwą opieką. Teraz Puszek jest już samodzielnym kawalerem, który może się rozglądać za nowym domem, takim na zawsze. Od jego tymczasowej opiekunki wiemy, że jest miłym kociakiem, który w stosunkach z ludźmi nie jest nachalny - pozwala się głaskać wtedy, kiedy ma na to ochotę. Uwielbia natomiast swojego psiego przyjaciela, z którym zarówno bawi się, jak i śpi. Kto da mu dom na stałe?

Bruno trafił do schroniska w listopadzie 2023 r. Wiemy, że kilka tygodni wcześniej psiak został zabrany z fatalnych warunków i zamieszkał w nowym domu, jednak okazało się, że nie może tam zostać, ponieważ nie dogadał się z psim rezydentem. Bruno to młody psiak, który urodził się mniej więcej 1.02.2023. Jest nieduży (waży obecnie około 8kg) i ma imponujące uszy. W stosunku do ludzi Bruno jest ufny i bardzo przyjazny. Z informacji, które uzyskaliśmy na jego temat wynika, że psiak nie do końca jeszcze opanował załatwianie swoich potrzeb fizjologicznych na zewnątrz, więc nad tym trzeba będzie jeszcze z nim popracować oraz że nie czuje się bezpiecznie, gdy zostaje w domu sam. Kto go przygarnie?

O adopcji

Za każdym razem staramy się niezwykle solidnie przeprowadzić wywiad z kandydatem na właściciela. Przestrzegamy zawsze przed braniem psa jako formy prezentu, zdarza się jednak, że taki prezent zaakceptowany przez jego odbiorcę, zostaje w jego domu do końca swoich dni. Decyzję o zakupie zwierzęcia bardzo często podejmujemy pod wpływem chwili, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Efekt złych decyzji można zobaczyć w schroniskach dla bezdomnych zwierząt na całym świecie, w milionach przerażonych i smutnych oczu. Więcej informacji o adopcji w linku.

