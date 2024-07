Galeria pod psem i kotem (Odc.320)

fot. arch. schroniska dla zwierząt

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Pumpernikiel trafił do schroniska 7 czerwca 2024 roku z ulicy Płk. Dąbka. Pumpernikiel to mały (ok. 5-kilogramowy) staruszek, który z pewnością ma ponad 10 lat. Jest sympatycznym i łagodnym psiakiem, który ceni sobie przede wszystkim spokój i ciszę. Chyba nie musimy mówić, jak ciężko jest mu znosić schroniskowy zgiełk. Pumpernikiel dobrze dogaduje się z innymi psami, choć potrafi konsekwentnie zamanifestować swoje granice. Tak jak wspominaliśmy – spokój jest dla niego bardzo ważny. Gorąco liczymy, że ten maleńki staruszek skradnie prędko czyjeś serce i nie będzie musiał długo czekać na nowy dom! Karol trafił do schroniska 6 stycznia 2024 roku z Trasy Unii Europejskiej. Karol to cudowny, oswojony, około 5-letni kocur, który lgnie do ludzi. Jest spokojnym i statecznym stworzeniem, któremu już nie w głowie harce, ale pieszczoty są jak najbardziej mile widziane. O adopcji Za każdym razem staramy się niezwykle solidnie przeprowadzić wywiad z kandydatem na właściciela. Przestrzegamy zawsze przed braniem psa jako formy prezentu, zdarza się jednak, że taki prezent zaakceptowany przez jego odbiorcę, zostaje w jego domu do końca swoich dni. Decyzję o zakupie zwierzęcia bardzo często podejmujemy pod wpływem chwili, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Efekt złych decyzji można zobaczyć w schroniskach dla bezdomnych zwierząt na całym świecie, w milionach przerażonych i smutnych oczu. Więcej informacji o adopcji w linku. Telefon od elbląskiego schroniska: 55 234 16 46.

daw