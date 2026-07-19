Galeria pod psem i kotem (Odc.425)

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Burza trafiła do schroniska w 2022 roku. Strach ją paraliżował, bała się każdego ruchu i odgłosu. Burza najprawdopodobniej nigdy nie miała swojego opiekuna, nie znała bliskości człowieka i nigdy nie spacerowała na smyczy. Burza to suczka średniej wielkości. Od momentu trafienia do schroniska poczyniła pewne postępy, jednak w dalszym ciągu jest bardzo nieufnym i wycofanym stworzeniem. Trzeba jednak zaznaczyć, że nie wykazuje agresji wobec ludzi! Bez problemu można nałożyć jej szelki, czy wykonać badania u weterynarza. Burza również świetnie dogaduje się z innymi psami, dają jej one poczucie bezpieczeństwa. Dla Burzy szukamy osoby, która od podstaw nauczy ją życia u boku człowieka.

Strzałka trafiła do schroniska w 2024 roku. Strzałka to urocza kotka, która urodziła się mniej więcej w maju 2024. W warunkach schroniskowych jest na razie płochliwym stworzeniem, ale liczymy na to, że szybko się to zmieni.

O adopcji

Za każdym razem staramy się niezwykle solidnie przeprowadzić wywiad z kandydatem na właściciela. Przestrzegamy zawsze przed braniem psa jako formy prezentu, zdarza się jednak, że taki prezent zaakceptowany przez jego odbiorcę, zostaje w jego domu do końca swoich dni. Decyzję o zakupie zwierzęcia bardzo często podejmujemy pod wpływem chwili, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Efekt złych decyzji można zobaczyć w schroniskach dla bezdomnych zwierząt na całym świecie, w milionach przerażonych i smutnych oczu. Więcej informacji o adopcji w linku. Telefon od elbląskiego schroniska: 55 234 16 46.