Gdzie staną podpórki do rowerów

Zakończyło się internetowe głosowanie prowadzone w ramach konsultacji społecznych na konkretne miejsca w których znajdą się nowe stojaki rowerowe i nowe podpórki rowerowe. W ankiecie oddano 74 głosy na 24 lokalizacje stojaków i 12 lokalizacji podpórek. Wyniki prezentujemy poniżej.

W kategorii stojaków rowerowych zwycięska okazała się lokalizacja w elbląskiej Dąbrowie przy ulicy Królewieckiej, gdzie powstanie miejsce rekreacji. Oddano na nią 35 głosów. Drugie miejsce zajęły wejścia do Centrum Handlowe Ogrody przy ul. Płk. Dąbka i ul. Żyrardowskiej z 5 wskazaniami, zaś miejsce trzecie z 4 głosami zajęły ex aequo: pasaż handlowy przy ul. 12 Lutego 22, skrzyżowanie ulic Broniewskiego i Ogólnej, pasaż handlowy przy ul. Nowowiejskiej oraz miejsce rekreacji na polanie Smoki w Jeleniej Dolinie nad Jeziorem Martwym.

W kategorii podpórek rowerowych najwięcej wskazań otrzymało skrzyżowanie ulic Ogólna i Fromborska zdobywając 27 głosów, drugie w kolejności jest skrzyżowanie płk. Dąbka z Piłsudskiego z 16 głosami, zaś miejsce trzecie zajęło Rondo Zamech (Robotnicza/Browarna/Teatralna) które wskazało 7 osób.

Realizacje w terenie planujemy zacząć pod koniec marca 2026 roku, chociaż może lepiej jest napisać w tym roku: ,,jak skończy się zima”. W tym roku przewidujemy montaż 91 stojaków w zdecydowanej większości wskazanych miejsc i montaż 15 podpórek rowerowych na wskazanych, najbardziej preferowanych skrzyżowaniach. Pozostałe adresy posłużą nam w kolejnych latach.

Dziękujemy wszystkim rowerzystkom i rowerzystom za aktywność i zaangażowanie w akcję.

Wyniki głosowania 2026:

Stojaki

1. Królewiecka, Elbląg-Dąbrowa, teren rekreacyjny – 35

2. CH Ogrody-wejścia płk. Dąbka i Żyrardowska – 5

3. 12 Lutego 22 (pasaż handlowy) – 4

4. Ogólna/Broniewskiego – 4

5. Nowowiejska – pasaż handlowy – 4

6. Jelenia Dolina-smoki – 4

7. Bażyńskiego przychodnia – 3

8. Al. Tysiąclecia – okolice przychodni Ostoja – 3

9. Mazurska-wejście do Parku Modrzewie – 2

10. Teatralna – pasaż handlowy – 1

11. Internat ZPSM – Czerniakowska – 1

12. Hetmańska/1 Maja – 1

13. SP 19 – 1

14. SP 12 – 1

15. Piłsudskiego-wejście do Parku Kajki – 1

16. Kowalska – naprzeciwko gabinetu dentystycznego – 1

17. Góra Chrobrego – 1

18. ZSTI Rycerska – 1

19. Al. Grunwaldzka – okolice apteki Gemini – 1

20. Internat SOSW – Chopina – 0

21. Oboźna/Zw. Jaszczurczego – 0

22. Nitschmana – pracownia plastyczna Bogdana Kilińskiego – 0

23. Park Dolinka – 0

24. Gęsia Góra – 0

Podpórki

1. Ogólna/Fromborska – 27

2. Dąbka/Piłsudskiego – 16

3. Rondo Zamech – 7

4. Tysiąclecia/Hetmańska – 6

5. Grunwaldzka/Lotnicza – 5

6. Grunwaldzka/Grottgera – 3

7. Malborska/Tysiąclecia – 3

8. Grunwaldzka/Sadowa – 2

9. Grunwaldzka/Zw. Jaszczurczego - 2

10. Rondo Solidarności – 1

11. Browarna/Obrońców Pokoju – 1

12. Pocztowa/Armii Krajowej – 1