Gdzie staną podpórki do rowerów
Zakończyło się internetowe głosowanie prowadzone w ramach konsultacji społecznych na konkretne miejsca w których znajdą się nowe stojaki rowerowe i nowe podpórki rowerowe. W ankiecie oddano 74 głosy na 24 lokalizacje stojaków i 12 lokalizacji podpórek. Wyniki prezentujemy poniżej.
W kategorii stojaków rowerowych zwycięska okazała się lokalizacja w elbląskiej Dąbrowie przy ulicy Królewieckiej, gdzie powstanie miejsce rekreacji. Oddano na nią 35 głosów. Drugie miejsce zajęły wejścia do Centrum Handlowe Ogrody przy ul. Płk. Dąbka i ul. Żyrardowskiej z 5 wskazaniami, zaś miejsce trzecie z 4 głosami zajęły ex aequo: pasaż handlowy przy ul. 12 Lutego 22, skrzyżowanie ulic Broniewskiego i Ogólnej, pasaż handlowy przy ul. Nowowiejskiej oraz miejsce rekreacji na polanie Smoki w Jeleniej Dolinie nad Jeziorem Martwym.
W kategorii podpórek rowerowych najwięcej wskazań otrzymało skrzyżowanie ulic Ogólna i Fromborska zdobywając 27 głosów, drugie w kolejności jest skrzyżowanie płk. Dąbka z Piłsudskiego z 16 głosami, zaś miejsce trzecie zajęło Rondo Zamech (Robotnicza/Browarna/Teatralna) które wskazało 7 osób.
Realizacje w terenie planujemy zacząć pod koniec marca 2026 roku, chociaż może lepiej jest napisać w tym roku: ,,jak skończy się zima”. W tym roku przewidujemy montaż 91 stojaków w zdecydowanej większości wskazanych miejsc i montaż 15 podpórek rowerowych na wskazanych, najbardziej preferowanych skrzyżowaniach. Pozostałe adresy posłużą nam w kolejnych latach.
Dziękujemy wszystkim rowerzystkom i rowerzystom za aktywność i zaangażowanie w akcję.
Wyniki głosowania 2026:
Stojaki
1. Królewiecka, Elbląg-Dąbrowa, teren rekreacyjny – 35
2. CH Ogrody-wejścia płk. Dąbka i Żyrardowska – 5
3. 12 Lutego 22 (pasaż handlowy) – 4
4. Ogólna/Broniewskiego – 4
5. Nowowiejska – pasaż handlowy – 4
6. Jelenia Dolina-smoki – 4
7. Bażyńskiego przychodnia – 3
8. Al. Tysiąclecia – okolice przychodni Ostoja – 3
9. Mazurska-wejście do Parku Modrzewie – 2
10. Teatralna – pasaż handlowy – 1
11. Internat ZPSM – Czerniakowska – 1
12. Hetmańska/1 Maja – 1
13. SP 19 – 1
14. SP 12 – 1
15. Piłsudskiego-wejście do Parku Kajki – 1
16. Kowalska – naprzeciwko gabinetu dentystycznego – 1
17. Góra Chrobrego – 1
18. ZSTI Rycerska – 1
19. Al. Grunwaldzka – okolice apteki Gemini – 1
20. Internat SOSW – Chopina – 0
21. Oboźna/Zw. Jaszczurczego – 0
22. Nitschmana – pracownia plastyczna Bogdana Kilińskiego – 0
23. Park Dolinka – 0
24. Gęsia Góra – 0
Podpórki
1. Ogólna/Fromborska – 27
2. Dąbka/Piłsudskiego – 16
3. Rondo Zamech – 7
4. Tysiąclecia/Hetmańska – 6
5. Grunwaldzka/Lotnicza – 5
6. Grunwaldzka/Grottgera – 3
7. Malborska/Tysiąclecia – 3
8. Grunwaldzka/Sadowa – 2
9. Grunwaldzka/Zw. Jaszczurczego - 2
10. Rondo Solidarności – 1
11. Browarna/Obrońców Pokoju – 1
12. Pocztowa/Armii Krajowej – 1