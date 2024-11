Generał dywizji z Elbląga

Jarosław Górowski, dowódca Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód stacjonującej w Elblągu, został awansowany na generała dywizji. Nominację odebrał z rąk prezydenta RP Andrzeja Dudy w przeddzień Święta Niepodległości.

Generał dywizji Jarosław Górowski ma 51 lat, pochodzi z Bielska-Białej. Od sierpnia 2024 roku dowodzi Wielonarodową Dywizją Północny Wschód, której dowództwo stacjonuje w Elblągu. Swoją wojskową karierę zaczynał jako absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych, jego pierwszą jednostką była 9. Brygada Kawalerii Pancernej. W 2005 roku ukończył Akademię Obrony Narodowej w Warszawie, w 2007 - podyplomowe studia operacyjno-taktyczne. Ukończył również Army Operation Course w Canadian Land Forces Commanding and Staff College (Kingston, Kanada, 2010), Advanced Commanding and Staff Course w Joint Services Commanding and Staff College (Shrivenham, Wielka Brytania, 2010) oraz National Security Program w Canadian Forces College (Toronto, Kanada, 2019). Dwukrotnie był na misjach w Afganistanie.

Przed objęciem dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód był szefem Zarządu Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych i zastępcą inspektora Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Sylwetkę generała prezentujemy w dziale „Who is Who”.