Ich nagrodził prezydent Elbląga

W Teatrze im. Aleksandra Sewruka w sobotni wieczór odbywa się gala Nagród Prezydenta Elbląga. Nagrody trafiły do 9 osób i instytucji, które aktywnie działają na rzecz miasta. Zdjęcia z gali wkrótce.

Od tego roku gala Nagród Prezydenta odbywa się 8 marca, a nie podczas koncertu noworocznego 6 stycznia. W ten sposób nowe władze chcą powrócić do dawnej tradycji święta, związanego z legendą Piekarczyka i uratowaniem Elbląga przed najazdem Krzyżaków w 1521 r.

W sobotni wieczór w Teatrze im. Aleksandra Sweruka prezydent Michał Missan wręczył nagrody 9 osobom i instytucjom, które aktywnie działają na rzecz miasta. Oto nagrodzeni w poszczególnych kategoriach, przedstawiamy również fragmenty z wniosków uzasadniających nagrody.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACJA

Związek Pracodawców Ziemi Elbląskiej

To nagroda za całokształt dotychczasowej działalności. Związek Pracodawców Ziemi Elbląskiej od ponad 30 lat działa na rzecz ochrony praw przedsiębiorców, a także reprezentuje ich interesy na arenie lokalnej i ogólnopolskiej. Zrzesza kilkadziesiąt podmiotów z Elbląga i okolic, które swoją nieprzerwalną pracą tworzą i oferują miejsca pracy w regionie.

W ostatnich latach Związek intensywnie współpracuje z samorządem. Jednym z elementów wspólnych działań były prace przy wytyczeniu zmian w systemie edukacji na poziomie szkolnictwa zawodowego i możliwości realizacji wspólnych projektów z przedsiębiorcami w ramach praktycznego przystosowania uczniów do przyszłego zawodu. Pokłosiem tej współpracy było powstanie Elbląskiego Centrum Edukacji Zawodowej, które kształci pod potrzeby lokalnych przedsiębiorców.

Przedstawiciele Związku Pracodawców Ziemi Elbląskiej wspierają też inicjatywy charytatywne. W roku 2022 r. Zarząd Pracodawców Ziemi Elbląskiej podjął inicjatywę pomocy humanitarnej uchodźcom z Ukrainy, którzy przybywali do Elbląga. W ubiegłym roku przedstawiciele Związku aktywnie włączyli się w organizowaną przez samorząd pomoc dla powodzian z Kłodzka

Podczas odbioru nagrody prezes związku Grzegorz Bidziński poinformował, że ich organizacja zrzesza 45 firm zatrudniających łącznie ok. 7 tys. osób, a nagrodę przekazuje na cel charytatywny, wspierając Hospicjum Elbląskie.

OCHRONA ZDROWIA

Jacek Wójcik, zastępca dyrektora Szpitala Miejskiego w Elblągu

Jacek Wójcik jest lekarzem, zastępcą dyrektora ds. Lecznictwa Zamkniętego Szpitala Miejskiego w Elblągu, osobą kierującą procesem leczniczym Szpitala w czasie epidemii, współtwórcą dokonanych zmian w elbląskim systemie ochrony zdrowia. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu.

Od kwietnia 2011 r. aktywnie uczestniczy w procesie przeobrażeń systemu ochrony zdrowia w Elblągu. Na przestrzeni lat był członkiem niemal wszystkich tworzonych przez samorząd zespołów związanych z planowanymi zmianami w systemie.

Od 2016 r. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Zamkniętego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu. Gdy w 2020 r. Szpital zderzył się z trudnym wyzwaniem, na które nikt nie był przygotowany, w obliczu zagrożenia pandemią COVID-19, lekarze, pielęgniarki, a także pozostały personel, stanęli na pierwszej linii frontu walki o zdrowie i życie pacjentów. Kierował nimi wówczas Jacek Wójcik, kóry wykazał się profesjonalizmem, hartem ducha i poświęceniem, jak również umiejętnością radzenia sobie z nieoczekiwanymi trudnościami. Dzięki takiemu podejściu Szpital już w krótkim czasie od wprowadzenia stanu podwyższonej gotowości mógł podjąć nałożone na niego zadania w walce z pandemią i zapewnić pacjentom specjalistyczną opiekę, a personelowi odpowiednie bezpieczeństwo.

.

KULTURA I SZTUKA

Marta Drózda-Kulkowska, dyrygentka i dyrektorka artystyczna chóru „Cantata”.

Od 2004 roku r. Marta Drózda-Kulkowska pracuje w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Kazimierza Wiłkomirskiego w Elblągu, gdzie jest dyrektorem chóru OSM I stopnia i nauczyciela teorii muzyki.

Rok wcześniej założyła Elbląski Chór Młodzieżowy „Bel Canto”, gdzie pełniła obowiązki dyrektora artystycznego i dyrygenta. W 2008 roku Elbląski Chór Młodzieżowy „Bel Canto” połączył się z Chórem „Cantata”, którego dyrektorem i dyrygentem pani Marta jest do dzisiaj.

Wraz z chórem może poszczycić się wieloma sukcesami i nagrodami na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym. W ostatnich latach były to m.in.: Srebrny Dyplom na Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Sakralnej „Dona Nobis Pacem” we Wrocławiu (2022 i 2023) czy Złoty Dyplom na Ogólnopolskim Konkursie Kolęd i Pastorałek w Chełmnie. W 2023 roku przygotowała chór Cantata do występu w Filharmonii Berlińskiej w Niemczech, gdzie wykonane było „Requiem” d-moll Wolfganga Amadeusza Mozarta wraz z 14 chórami z całego świata. W tym samym roku wraz z grupą chórzystów chóru Cantata wystąpiła w Carnegie Hall w Nowym Jorku gdzie wraz z chórami z całego świata wykonana była premiera utworu pt: „Twilight Mass” Ola Gjeilo światowej sławy kompozytora norweskiego. Promując środowisko lokalne organizowała i dawała koncerty na terenie Elbląga z okazji: Świąt Bożego Narodzenia, Świąt Wielkiej Nocy, Święta Niepodległości, Obchodów Elbląga, Obchodów Dni Papieskich. Wielokrotnie realizowała projekty z Elbląska Orkiestrą Kameralną. Jest również pomysłodawcą „Elbląskiego Chóralnego Kolędowania”, imprezy która od 2023 roku na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń kulturalnych miasta.

SPORT I TURYSTYKA

Joanna Wołosz, siatkarka

Pochodząca z Elbląga światowej klasy siatkarka, która rozpoczynała sportową karierę w Międzyszkolnym Klubie Sportowym Truso Elbląg. Należy do najbardziej utytułowanych polskich sportowców, odnosiła medalowe sukcesy z reprezentacją Polski na najważniejszych zawodach sportowych oraz z klubami, które reprezentowała. Jest doskonałym przykładem, że solidna praca połączona z wytrwałością, zaangażowaniem potrafią w sporcie przynosić wspaniałe efekty. Jest też doskonałą ambasadorką Elbląga.

Joanna Wołosz swoją grą zarówno w reprezentacji Polski jak i w klubach sportowych przysporzyła kibicom wielu emocji. Z reprezentacją Polski walczyła na igrzyskach olimpijskich w Paryżu w 2024 r., dwukrotnie zdobyła brązowy medal Ligi Narodów (2023, 2024) oraz raz brązowy medal Ligi Europejskiej (2014). Podczas ubiegłego roku razem ze swoim klubem Imoco Volley Conegliano (Włochy) zdobyła tytuł Mistrza Włoch oraz wygrała Ligę Mistrzyń w siatkówce.

DZIAŁALNOŚĆ EKOLOGICZNA

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Józefa Wybickiego w Elblągu

To placówką, która od wielu lat prowadzi działalność ekologiczną, organizuje wiele akcji, imprez oraz uroczystości dla społeczności szkolnej oraz miejskiej. Realizuje również innowacyjne, autorskie projekty edukacyjne. Od wielu lat nieustannie otrzymuje certyfikaty jako Szkoła Przyjazna Środowisku.

W 2023 roku jako jedyna Szkoła Podstawowa w Elblągu otrzymała dofinansowanie do stworzenia przyjaznego, nowoczesnego i sprzyjającego nauce miejsca - nowej pracowni przyrodniczo – ekologicznej ze środków Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz z Urzędu Miejskiego w Elblągu.

W placówce cyklicznie jest prowadzona zbiórka surowców wtórnych w ramach konkursu na selektywną zbiórkę odpadów, zbiórka elektrośmieci - między innymi w ramach Sieci Szkół Zielonej Flagi i Zakładu Utylizacji Odpadów w Elblągu.

Nauczyciele pracują z wykorzystaniem platformy online poświęconej edukacji ekologicznej pod patronatem Ministra Klimatu i Środowiska realizując program edukacyjny EkoEksperymentarium, realizują również program poprawy efektywności energetycznej w placówkach dziecięcych „Zielona Stopa Filantropa” i wiele innych.

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA I CHARYTATYWNA

Stowarzyszenie „Teen Challenge” Chrześcijańska Misja Społeczna Oddział w Elblągu

To organizacja, która opiera swą działalność przede wszystkim na społecznej pracy członków. Postanowiło sobie za cel otoczenie ludzi uzależnionych kompleksową opieką. W ubiegłym roku Stowarzyszenie obchodziło 10-lecie działalności w Elblągu.

W Elblągu Stowarzyszenie reprezentują Beata i Piotr Grzeszczuk. Od ponad 10 lat pomagają osobom bezdomnym, uzależnionym i potrzebującym. Dzięki pozyskanemu wsparciu cyklicznie prowadzą spotkania na placu Dworcowym, podczas których między innymi wydają ciepłe posiłki. Tradycyjnie już przed Świętami Bożego Narodzenia zorganizowali spotkanie wigilijne „Nie jesteś sam”. Była to 10 – jubileuszowa edycja tego przedsięwzięcia.

Oprócz wsparcia w postaci materialnej pomagają osobom bezdomnym i uzależnionym wyjść z kryzysu. Dzięki temu wiele osób podjęło leczenie i walkę o swoje życie w Chrześcijańskim Ośrodku dla Osób Uzależnionych Teen Challenge Broczyna Oddział Leczenia Uzależnień w Łękini. Pomagają z wszelkiego rodzaju formalnościami, w tym z uzyskaniem dokumentów, czy skierowania od lekarza na terapię. Wyposażają potrzebujących w środki higieny i środki czystości. Z ich pomocy i wsparcia korzysta regularnie ok. 60-80 osób, które co piątek przychodzą na plac Dworcowy.

PROMOCJA MIASTA

Przemysław Zamojski, koszykarz

Koszykarz pochodzący z Elbląga, który sportową karierę rozpoczynał w Międzyszkolnym Klubie Sportowym Truso Elbląg. W 2024 r. po raz drugi w karierze reprezentował Polskę na igrzyskach olimpijskich w koszykówce 3x3. Był również chorążym polskiej reprezentacji. Poprzez sportowe sukcesy promuje Elbląg na arenie krajowej i międzynarodowej. Warto również podkreślić jego zasługi dla promocji koszykówki i sportu w Elblągu. Jest związany z Klubem Sportowym Basketball Elbląg, z którym w 2024 r. wywalczył awans do II ligi koszykówki. Jest również świetnym ambasadorem koszykówki – w akademii prowadzonej przez Klub trenuje obecnie ponad 200 młodych koszykarzy.

Przemysław Zamojski odnosił wiele sukcesów w sportowej karierze. Dziesięciokrotnie zdobywał tytuł mistrza Polski w koszykówce raz tytuł wicemistrza Polski. Zdobył trzykrotnie Puchar Polski oraz dwukrotnie Superpuchar Polski Jest także ćwierćfinalistą Euroligi z 2010 r. Brał udział w międzynarodowych rozgrywkach Euroligi, Eurocup, VTB, Ligi Mistrzów FIBA, a także FIBA Europe Cup. Z reprezentacją Polski w koszykówce 3x3 wywalczył brązowy medal mistrzostw świata, a także dwukrotnie uczestniczył w igrzyskach olimpijskich w Tokio i Paryżu.

NAGRODA HONOROWA

prof. Maria Lubocka-Hoffmann

Przez dziesięciolecia była jednym z najwybitniejszych orędowników ochrony dziedzictwa kulturowego Elbląga, a jej działalność w sposób szczególny przyczyniła się do odbudowy i promocji miasta. Jej największym osiągnięciem było opracowanie autorskiej metody retrowersji, która stała się fundamentem odbudowy Starego Miasta.

Po wojennych zniszczeniach, gdy 95 procent elbląskiej starówki leżało w gruzach, prof. Lubocka-Hoffmann stworzyła kompleksowy program odbudowy, łączący wierne odwzorowanie historycznych układów urbanistycznych z zastosowaniem nowoczesnych technologii i dostosowaniem przestrzeni do współczesnych potrzeb mieszkańców. Dzięki jej pracy Elbląg odzyskał swoją tożsamość, a Stare Miasto stałe się unikatowym przykładem harmonijnego połączenia przeszłości z przyszłością.

Przez 24 lata, pełniąc funkcję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Elblągu, prof. Lubocka-Hoffmann nadzorowała realizację licznych projektów konserwatorskich i rewitalizacyjnych, które przyczyniły się do przywrócenia świetności wielu zabytkowym budynkom. Jednym z najważniejszych osiągnięć był Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Elbląga, za który otrzymała nagrodę Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w 1989 roku.

Była organizatorką licznych konferencji naukowych, w tym prestiżowej międzynarodowej konferencji ICO MOS „Odbudowa miast historycznych” w 1997 roku, która przyniosła miastu rozgłos i przyciągnęła uwagę światowych ekspertów. Jako autorka setek programów konserwacji i kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym książki „Elbląg. Stare Miasto” (1998).

dr n. med. Iwona Ryniewicz-Zander

To wybitna specjalistka radioterapii onkologicznej, chemioterapii nowotworowej i onkologii klinicznej, kierowniczka Ośrodka Senologicznego. Z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Elblągu i Oddziałem Onkologicznym z Pododdziałem Chemioterapii, którego jest koordynatorem, nieprzerwanie związana od 1989 roku.

To właśnie lata pracy i nieustanny rozwój zawodowy pozwoliły wypracować pani doktor wnioski, zmierzające do ulepszenia standardów opieki nad pacjentem onkologicznym. Doktor Ryniewicz-Zander była jedną z osób, które czynnie włączyły się w powstanie w 2018 roku Elbląskiego Centrum Onkologii (ECO), działającego pod egidą Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego i grupy NU-MED. ECO zapewnia kompleksową opiekę i szybką terapię onkologiczną w chorobach nowotworowych piersi, układu moczowego, rozrodczego, oddechowego i pokarmowego.

Obecnie Oddział Onkologiczny z Pododdziałem Chemioterapii, którego koordynatorem jest dr Ryniewicz-Zander, przechodzi kompleksowy i największy remont w historii całego szpitala. Dzięki temu wzrośnie komfort pobytu hospitalizowanych pacjentów, a sam oddział stanie się jednym z najnowocześniejszych w województwie warmińsko-mazurskim. Nie byłoby tej ewolucji, gdyby nie wkład i praca dr Iwony Ryniewicz-Zander, która była i pozostaje pionierką dobrej zmiany w leczeniu pacjentów onkologicznych w Elblągu.