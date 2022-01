III LO: Wierzyliśmy, że uda się zorganizować studniówkę

- Na co dzień spotykamy się po to, by pracować, uczyć się wymagać, sprawdzać, a dzisiaj po to, by się dobrze bawić i na moment zapomnieć o nauce – mówiła do maturzystów Beata Orzech, dyrektor III LO. To pierwsza w tym roku elbląska szkoła, która zorganizowała bal studniówkowy. Zobacz zdjęcia.

Maturzyści z czterech klas III Liceum Ogólnokształcącego bawili się z osobami towarzyszącymi na studniówce zorganizowanej w sobotę w Nowej Holandii.

- Jesteście dzisiaj na balu studniówkowym, w zupełnie innych okolicznościach niż na co dzień. Inna sceneria, inne stroje, inny cel. Na co dzień spotykamy się przecież po to, by pracować, uczyć się wymagać, sprawdzać, a dzisiaj po to, by się dobrze bawić i na moment zapomnieć o nauce – mówiła do maturzystów Beata Orzech, dyrektor III LO, otwierając bal. - Ale tylko na moment, moi drodzy, bo jesteśmy na ostatniej prostej. Przed nami sto parę dni do matury i ten bal jest też symbolem tego, że czas zostawić już rozrywki i zacząć sumiennie pracować tak, by każdy na koniec mógł powiedzieć, parafrazując słowa biblijne „w dobrych zawodach startowałem, bieg ukończyłem, na studia się dostałem”. Zawiązaliście w szkole nowe przyjaźnie, miłości i mam nadzieję, że nawet jeśli cel, który osiągnięcie będzie inny niż ten, który założyliście sobie przychodząc do naszej szkoły, to że da on wam szczęście, radość i satysfakcję. Życzę wam, byście po ukończeniu szkoły, zdaniu matury, w dorosłym życiu mogli powiedzieć, że szkoła dała wam dojrzałość, odpowiedzialność. Żebyście nigdy nie wstydzili się tego, że czegoś nie wiecie, nie umiecie, żebyście byli mądrymi, dojrzałymi, wykształconymi ludźmi – mówiła dyrektor szkoły.

Zgodnie z tradycją uczniowie rozpoczęli studniówkę od podziękowań dla kadry pedagogicznej, bo czym ruszyli do poloneza.

- Było bardzo dużo momentów, w których baliśmy się, że studniówka się nie odbędzie, ale wszystko poszło dobrze i bardzo się cieszymy, że nam się udało, w przeciwieństwie do poprzedniego rocznika. Chcemy się dobrze bawić, przygotowywaliśmy się do tej chwili od października – powiedziała nam Oliwia Misterkiewicz, uczennica III LO.

- Rodzice za bardzo nie byli przekonani, że się uda, ale my w to wierzyliśmy. Chcemy wyluzować się przed maturą. Zdaję m.in. rozszerzoną matematykę i rozszerzoną fizykę. Przygotowania idą w miarę ok – dodał Jerzy Kowalski, maturzysta III LO.

III LO jest pierwszą szkołą w Elblągu, która w tym roku zorganizowała studniówkę. W kolejny weekend na balach będą bawić się uczniowie innych elbląskich szkół, choć nie wszystkie zdecydowały się na organizację takiego wydarzenia. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji studniówki mogą odbywać z zachowaniem reżimu sanitarnego.

