IV Wielki Test Wiedzy o Elblągu dla internautów

O godz. 18 rozpoczynamy IV Wielki Test Wiedzy o Elblągu. W sali kina Światowid rozwiąże go około 100 osób. Na Czytelników, którzy nie mogli przyjść, czeka ta sama wersja w Internecie. Powodzenia! Link do quizu internetowego znajdziecie tutaj

Internauci mają 20 minut na przejście testu (krócej niż w wersji stacjonarnej, bo odpada czas na czytanie pytań przez prowadzących quiz). Najlepszy internauta otrzyma w nagrodę 1000 zł ufundowaną przez Elbląską Gazetę Internetową portEl.pl

By wziąć udział w rywalizacji o nagrodę, trzeba zalogować się 19 października przed godz. 18 na swoje konto na www.portEl.pl Jeśli nie masz jeszcze konta, możesz je założyć tutaj UWAGA! Nie musisz się logować, jeśli chcesz jednie sprawdzić swoją wiedzę, a nie walczyć o nagrody.

Link do quizu internetowego znajdziecie tutaj. Pytania pojawią się o godz. 18. Żeby walczyć o 1000 zł, quiz należy rozwiązać najpóźniej do godz. 18.20. Czas odpowiedzi jest tak krótki, a pytania tak skonstruowane, by korzystać z głowy, a nie wujka „Google”.

O kolejności miejsc w teście internetowym decydować będzie liczba zdobytych w konkursie punktów. Pod uwagę będą brani wyłącznie zalogowani uczestnicy konkursu, którzy rozwiążą go w ciągu 20 minut od czasu rozpoczęcia konkursu. W przypadku równej liczby punktów wyższe miejsce zajmie uczestnik, który szybciej rozwiąże test.

Wyniki internetowej rywalizacji będą wyświetlane na bieżąco pod tym linkiem. Imię i nazwisko zwycięskiego internauty podamy w czwartek, 20 października.