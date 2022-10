IV Wielki Test Wiedzy o Elblągu. Tegorocznym mistrzem został Marek Kamm

W środę (19 października) odbył się IV Wielki Test Wiedzy o Elblągu organizowany przez Elbląską Gazetę Internetową portEl.pl i Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". W "stacjonarnej" wersji testu - a równolegle odbyła się internetowa - udział wzięło 100 osób, a najlepszy okazał się Marek Kamm, który zdobył 45 punktów na 60 możliwych. Zobacz zdjęcia.

"Nie spodziewałem się zwycięstwa"

To był wieczór pełen emocji. Marek Kamm, zwycięzca Testu, nie mógł uwierzyć w swoją wygraną. - Jestem w szoku. Brałem udział w trzech poprzednich edycjach Testu, trafiło się szóste miejsce, potem ósme. W ubiegłorocznym Teście wypadłem najsłabiej, byłem poza pierwszą dziesiątką. Ale zwycięstwo? Tego się nie spodziewałem - powiedział nam tuż po ogłoszeniu wyników.

Jak przyznał, interesuje się historią Elbląga wyłącznie hobbystycznie. - Jestem zdumiony, że udało mi się zająć pierwsze miejsce. Wyprzedziłem osoby, które znają się na historii Elbląga dużo lepiej. Nie przygotowywałem się też jakoś specjalnie do Testu, ale co tydzień, regularnie rozwiązuję quizy zamieszczane na portEl.pl. W tegorocznym Teście nie było też wielu pytań dotyczących historii sportu elbląskiego, bo na tym polu jestem laikiem - mówi Marek Kamm.

Aby wyłonić laureatów drugiego i trzeciego miejsca potrzebna była dogrywka. W tej zmierzyli się Bartosz Skop i Mariusz Kapela, którzy w Teście zdobyli jednakową ilość punktów - 43. W dogrywce lepszy okazał się pan Bartosz. - Na co dzień pracuję w Dziale Historii Muzeum Zamkowego w Malborku, ale interesuję się również historią Elbląga. Test potraktowałem jako luźną zabawę, sprawdzenie jak mi pójdzie. Jestem mile zaskoczony i oczywiście zadowolony - mówi laureat drugiego miejsca.

Zwycięzca IV Wielkiego Testu Wiedzy o Elblągu otrzymał laptop o wartości 3 tys. zł, ufundowany przez prezydenta Elbląga. Laureat drugiego miejsca tablet z zestawem słuchawkowym o wartości 2000 zł, ufundowany przez marszałka województwa, a zdobywca trzeciego miejsca smartfon o wartości 1000 zł ufundowany przez Radę Miejską w Elblągu. Osoby, które zajęły miejsca od 1 do 10 otrzymały po voucherze do serwisu NaWynos o wartości 50 zł każdy oraz nagrody książkowe.

Równolegle odbył się również test w formule on-line. W nim najlepszym okazał się internauta adam_m, który zdobył 44 punkty i otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł ufundowaną przez Elbląską Gazetę Internetową portEl.pl. Jego nazwisko podamy w czwartek (20 października).

Wyniki testu on-line znajdziecie w tym linku.

"To cenna inicjatywa"

Autorem pytań w IV Wielkim Teście Wiedzy o Elblągu był Juliusz Marek. Łącznie było ich 60, a uczestnicy na zaznaczenie prawidłowej odpowiedzi w każdym z nich mieli 30 sekund. - Były pytania z każdego okresu i z każdej dyscypliny, było o kulturze, o przemyśle, o dawnej historii Elbląga, tej polskiej i tej krzyżackiej, były też pytania dotyczące przestrzeni naszego miasta. Nie wiem, czy za rok będzie mi dane układać pytania do Testu, ale może trzeba będzie to jeszcze zweryfikować, coś zmienić – mówi Juliusz Marek.

- Test to bardzo cenna inicjatywa. Szczególnie ważne jest to, że uczestniczyła w nim młodzież. To nie jest takie proste zainteresować młodych ludzi sprawami ważnymi dla Elbląga i historią miasta. Jestem też pod wielkim wrażeniem wiedzy laureatów. Sam nie znałem na wiele pytań odpowiedzi – mówi Michał Missan, wiceprezydent Elbląga.

Współorganizatorem IV Wielkiego Testu Wiedzy o Elblągu był CSE „Światowid”. - Naszą ideą jest, by po przebudowaniu „Światowida” takich inicjatyw było w nim coraz więcej. Liczę na to, że przy kolejnym teście przeniesiemy się do dużej sali i tam zaprosimy elblążan, żeby mogli wystartować w jeszcze większej ilości i w bardziej komfortowych warunkach. Naszą ideą jest też to, abyśmy o naszym mieście i o rzeczach, które dotyczą każdego z nas, mogli komunikować się z młodzieżą. Cieszę się, że w tym roku do Testu dołączyły szkoły – mówi Antoni Czyżyk, dyrektor CSE "Światowid".

- Cieszę się, że mogę brać udział w tym wydarzeniu. Będąc elblążaninem cały czas odczuwam dyskomfort, ponieważ Elbląg jest spychany gdzieś tam do dołu, a dzięki takim ludziom i inicjatywom nasza mała ojczyzna jest podnoszona i promowana - dodaje Edward Pietrulewicz, dyrektor elbląskiego biura Urzędu Marszałkowskiego w Elblągu.

arch.portel.pl

Szkoły po raz pierwszy

Po raz pierwszy w historii Testu do zabawy zaprosiliśmy też drużyny reprezentujące elbląskie szkoły ponadpodstawowe. Udział wzięło dziewięć szkół, a zwyciężył Zespół Szkół Mechanicznych i to do tej placówki trafiła statuetka „Mistrzowie Wiedzy o Elblągu”. Zwycięska drużyna otrzymała także smaczne vouchery NaWynos, a wszystkie drużyny vouchery do Gaming Room. Zwycięska szkoła otrzymała również drukarkę ufundowaną przez Gaming Room. - Chcieliśmy ufundować nagrodę dla najmłodszych uczestników Testu, dlatego że mają oni bardzo duży zasób wiedzy o Elblągu, a za chwilę ci młodzi ludzie pójdą w świat, na studia i będą promowali nasze miasto. Chcielibyśmy, aby robili to w dobry sposób i dlatego wspieramy takie przedsięwzięcia – mówi przedstawiciel Gaming Room.

Jak podkreśla Rafał Gruchalski, redaktor naczelny portEl.pl, inicjatywa dołączenia do Testu reprezentacji elbląskich szkół była strzałem w dziesiątkę. - Na nasze zaproszenie odpowiedziało 9 szkół. Myślę, że młodzi ludzie byli ciekawi tego, jaki jest ich poziom wiedzy o Elblągu. Okazuje się, że jest spory. Zwycięska szkoła uzyskała sporą punktację. Mamy nadzieję, że udział szkół w Wielkim Teście Wiedzy o Elblągu stanie się tradycją – mówi Rafał Gruchalski.

Sponsorami IV Wielkiego Testu Wiedzy o Elblągu były firmy: Delta, OPEGiEKA oraz Schmid Energy Solutions.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: prezydent Elbląga Witold Wróblewski, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin oraz Rada Miejska w Elblągu.