Jak minister z prezydentem o portowej współpracy pisali

Trwa pat w negocjacjach między Ministerstwem Aktywów Państwowych a elbląskim samorządem w sprawie przyszłości portu. Dotarliśmy do korespondencji między obiema stronami, które pokazują klimat negocjacji.

Przypomnijmy, że wiceminister aktywów państwowych Andrzej Śliwka jeszcze w ubiegłym roku na jednej z konferencji prasowych publicznie ogłosił, że rząd przeznaczy 100 mln złotych na dokapitalizowanie Zarządu Portu Morskiego w Elblągu z przeznaczeniem tych pieniędzy na inwestycje. Dotychczas odbyły się dwa spotkania strony rządowej w tej sprawie – w sierpniu w Warszawie z m.in. udziałem prezydenta Witolda Wróblewskiego, w listopadzie w Elblągu – m.in. z udziałem wiceprezydenta Janusza Nowaka. W obu uczestniczył wiceminister Śliwka i poseł PiS Leonard Krasulski.

Po listopadowym spotkaniu, dokładnie 5 grudnia, Andrzej Śliwka wysłał pismo do władz Elbląga z projektem listu intencyjnego, który zawierał zapisy o poufności. „Zgodnie z ustaleniami, uprzejmie proszę o przekazanie ewentualnych uwag do załączonego projektu Listu Intencyjnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 grudnia 2022 roku. Mając na uwadze ustalenia ze spotkania z 22 listopada 2022 r., nieprzekazanie uwag we wskazanym powyżej terminie zostanie uznane za brak konstruktywnego podejścia do realizacji Projektu Rozwoju Portu, a tym samym brak zgody Gminy Miasto Elbląg na zawarcie Listu Intencyjnego oraz odrzucenie propozycji dofinansowania Portu kwotą do 100 mln złotych” – napisał w piśmie do prezydenta Witolda Wróblewskiego wiceminister aktywów państwowych Andrzej Śliwka.

Odpowiedź prezydenta Elbląga ma datę 12 grudnia. Czytamy w nim m.in, że „wyznaczenie pięciodniowego bezwzględnie obowiązującego terminu na odpowiedź dotyczącą przesłanego projektu listu intencyjnego oraz stwierdzenie, iż nieprzekazanie w tym terminie uwag zostanie uznane za brak konstruktywnego podejścia do realizacji projektu rozwoju portu w Elblągu, nie jest dobrym punktem wyjścia do prowadzenia dalszych rozmów i uzgodnień. Wskazywać to może na rzeczywisty brak woli ze strony rządowej do wypracowania porozumienia z elbląskim samorządem w zakresie współpracy (...) – czytamy w piśmie prezydenta. Witold Wróblewski pisze również, że będzie konsultował zapisy projektu listu z Radą Miejską, przedstawiając jednocześnie wątpliwości dotyczące niektórych zapisów projektu listu, m.in. sprawie kwoty dokapitalizowania portowej spółki, pogłębienie spornego odcinka toru wodnego, dofinansowania potrzebnych Elblągowi inwestycji czy zapisów o poufności.

„W propozycji listu określa się kwotę ’nieprzekraczającą lub kwotę do 100 mln zł’. Przy takim sformułowaniu może to być dowolna kwota w przedziale od zera do 100 mln zł. Równocześnie jako jedno z działań inwestycyjnych, które miałyby być sfinansowane z tak określonych środków wymienia się pogłębienie ostatniego 800-metrowego odcinka toru wodnego. Jak już wielokrotnie podkreślałem pogłębienie toru wodnego jest zadaniem Skarbu Państwa i Urzędu Morskiego, co potwierdza posiadana przez Miasto ekspertyza prawna. Zadanie to powinno być zrealizowane niezależnie od dokapitalizowania spółki” – pisze prezydent, dodając że projekt listu pomija inne inwestycje, o których władze miasta rozmawiały z przedstawicielami rządu. „Dotyczą one uzbrojenia terenu Modrzewiny oraz budowy mostu na rzece Elbląg o łącznej wartości ok. 300 mln zł. Ich realizacja ze wsparciem rządowych funduszy pomocowych powinna być również jednym z elementów współpracy określonych w liście intencyjnym – dodaje w piśmie do ministra Witold Wróblewski.

Po wymianie tej korespondencji w negocjacjach między stronami zapadła cisza. Aż do 19 stycznia, na kiedy to Antoni Czyżyk, przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu, na wniosek radnych z klubów koalicyjnych, zwołał nadzwyczajną sesję, na której radni mieli zaapelować do ministra aktywów państwowych o zdjęcie klauzuli poufności z projektu listu intencyjnego, by można było o nim publicznie dyskutować.

Radnych, jak informowaliśmy, uprzedził wiceminister Śliwka, który na... Facebooku ujawnił projekt listu intencyjnego, wzywając władze miasta do podjęcia jak najszybciej decyzji w sprawie współpracy z rządem w kwestii portu. Radni mimo to uchwałę przegłosowali (klub PiS był na sali, ale nie wziął udziału w głosowaniu). Od tego czasu minęły dwa tygodnie i w kwestii dalszych rozmów rządu i samorządu o porcie nadal trwa pat.