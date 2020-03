Jak najmłodsi widzą obecnie służbę policjantów

fot. nadesłana

6-letni Michał tak widzi obecnie służbę policjantów w czasie pandemii koronawirusa. Pandemia to czas, w którym dużo więcej czasu spędzamy w domu. Najmłodsi często rysują, malują a jeżeli ich prace będą dotyczyły służby policyjnej to zapraszamy do naszej galerii na stronie www.elblag.policja.gov.pl.

Na stronie znajdziemy potrzebne i przydatne informacje, ale część w tym galerię udostępniamy najmłodszym. Nadsyłane (wybrane jeżeli ich ilość będzie duża) prace plastyczne będziemy zamieszczać na naszej stronie. Jako pierwsze zamieszczamy prace 6 letniego Michała, który narysował policjantów w dość niecodziennej walce z wirusem. Rodzicu wyślij nam zdjęcie rysunku swojego dziecka na skrzynkę mailową profilaktykakmp@poczta.fm (1 praca w formacie jpg) do 1 Mb postaramy się zamieścić je w utworzonej na stronie galerii. Opisując plik będziemy posługiwać się imieniem oraz wiekiem dziecka.

kom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP w Elblągu