Jak wypadła matura w poszczególnych szkołach

Niedawno informowaliśmy o wynikach matur w Elblągu. Dzisiaj przedstawiamy ranking zdawalności i informację o średniej punktacji w poszczególnych szkołach z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Która szkoła najlepiej przygotowała uczniów do egzaminów?

Egzamin maturalny spędził sen z powiek zarówno uczniom, jak i kadrze nauczycielskiej. Nie cichły głosy, że zdalne przygotowania do matury mogą przynieść opłakane skutki. Jak wyszło w praktyce?

Do egzaminu w Elblągu przystąpiło 1070 osób. Szkołą, która najlepiej poradziła sobie z maturą jest Publiczne Liceum w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Wojciecha. Nadmienić należy że do egzaminu w tej placówce przystąpiły 22 osoby. Doskonały wynik matur osiągnęło II Liceum Ogólnokształcącego - 98% zdawalności przy 164 osobach, które do do egzaminu przystąpiły. 91 procent to z kolei wynik abiturientów z III LO.

- Ci, którzy chcieli, to się przygotowali. Uczniowie mieli ze względu na zdalny tryb prowadzenia zajęć więcej czasu na naukę. Jednak uczniowie o słabszej motywacji, zostawieni sami sobie przed ekranem komputera, mieli ciężej – przyznaje Beata Orzech, dyrektor III LO. - Jednak zarówno pandemia jak i zdalny system nauczania nie zdołał przeszkodzić uczniom w przygotowaniu się i zdaniu majowego egzaminu, czego dowodzą tegoroczne wyniki szkoły, które nie odstają od zestawień z lat poprzednich.

- Uczniowie przejawiali wzmożony stres względem lat poprzednich, jednak zarówno oni jak i kadra szkolna znakomicie poradzili sobie w tym roku mimo strachu przed efektami zdalnej nauki – przyznaje z kolei Anna Górecka, nauczycielka języka polskiego z I LO, które w tym roku osiągnęło 96 procent zdawalności na maturze.

Słabiej za to w porównaniu z liceami prezentują się elbląskie technika. Najlepsze wynik wśród techników odnotował Zespół Szkół Mechanicznych, który osiągnął zdawalność na poziomie 70 procent, ale w samym technikum już było lepiej - 82 proc.

Poniżej zamieszczamy ranking zdawalności matur w poszczególnych elbląskich szkołach, oraz średnie wyniki z najważniejszych egzaminów: języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Warto dodać, że w sierpniu odbędą się poprawkowe matury dla osób, które nie zdały matury z jednego z przedmiotów.

Ranking zdawalności według zdawalności

1. Publiczne Liceum w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja - zdawalność 100 proc. (22 osoby);

2. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kazimierza Jagiellończyka - zdawalność 98 proc. (164 osoby);

3. I Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących: zdawalność 96 proc. (142 osoby);

4. III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II - zdawalność - 91 proc. (do wszystkich egzaminów przystąpiło 100 osób);

5. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych; zdawalność 88,8 proc. (do egzaminu podeszło 9 osób)

6. Technikum w Zespole Szkół Mechanicznych - zdawalność 82 proc. (153 osoby)

7. Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących - zdawalność 76 proc. (66 osób);

8. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej - zdawalność 67 proc. (49 osób):

9. Technikum w Zespole Szkół Technicznych - zdawalność 66 proc. (79 osób);

10. Technikum w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im. Mikołaja Kopernika - zdawalność 59 proc. (22 osoby);

11. Technikum w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych - zdawalność 56 proc. (71 osób);

12. Technikum w Zespole Szkół Gospodarczych - zdawalność 50 proc. (72 osoby);

13. Technikum w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 - zdawalność 36 proc. (11 osób);

14. Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Cosinus Plus - zdawalność 23 proc. (43 osoby);

15. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Żak - zdawalność 13 proc. (48 osoby);

Inne szkoły:

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - do egzaminu podeszło 10 osób. Nie ma danych o zdawalności

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi – 8 osób przystąpiło do egzaminu. Nie ma danych o zdawalności

Średnie wyniki w poszczególnych szkołach z trzech przedmiotów

Szkoła zdawalność polski angielski matematyka Publiczne Liceum w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja 100,00% 68,00% 87,00% 70,00% II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kazimierza Jagiellończyka 98,00% 71,00% 95,00% 82,00% I Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących 96,00% 66,00% 91,00% 71,00% III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II 91,00% 63,00% 88,00% 62,00% Technikum w Zespole Szkół Mechanicznych - zdawalność 82 proc. (153 osoby): język polski - 57 proc., język angielski - 82 proc., matematyka - 57 proc. 82,00% 57,00% 82,00% 57,00% Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących 76,00% 60,00% 69,00% 48,00% IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej 67,00% 58,00% 62,00% 42,00% Technikum w Zespole Szkół Technicznych 66,00% 59,00% 68,00% 47,00% Technikum w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im. Mikołaja Kopernika 59,00% 49,00% 57,00% 42,00% Technikum w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych 59,00% 52,00% 65,00% 41,00% Technikum w Zespole Szkół Gospodarczych 56,00% 54,00% 64,00% 35,00% Technikum w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 50,00% 49,00% 55,00% 25,00% Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Cosinus Plus 36,00% 42,00% 51,00% 23,00% Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Żak 23,00% 49,00% 41,00% 20,00% Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych 100,00% 70,00% 98,00% 86,00% Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Brak Danych 49,00% 70,00% 16,00%

Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży