Jakie decyzje podejmą dzisiaj radni? Oglądaj na żywo!

Dzisiaj (23 grudnia) odbędzie się VI sesja Rady Miejskiej w Elblągu. Początek obrad, które można oglądać na żywo, o godz. 10. Nad czym będą głosować radni?

W programie sesji Rady Miejskiej jest 17 uchwał, z których najważniejsza to ta dotycząca budżetu miasta na 2025 rok. Przypomnijmy, że po raz pierwszy w historii przekroczy on miliard złotych. O szczegółach pisaliśmy tutaj.

Radni podejmą także decyzję w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż terenu, na którym mieści się obecnie przystań dzierżawiona przez OSW Fala czy w sprawie nagród i wyróżnień zawodnikom osiągającym sukcesy sportowe.

Sporo emocji, czego przedsmak mieliśmy podczas posiedzeń komisji, będzie budzić projekt uchwały z apelem do prezydenta, by przeprowadzić analizę dotyczącą bezpieczeństwa ekonomicznego elblążan z uwagi na rosnące czynsze i inne obciążenia. To projekt zgłoszony przez radnych PiS, o czym pisaliśmy tutaj.

Transmisję z obrad będzie można oglądać na żywo na stronie esesja.tv