Jest sobota, jest quiz. Co wiesz o WOŚP w Elblągu?

W niedzielę, 26 stycznia, odbędzie się kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Elbląg też się do niego przygotowuje, a my sprawdzamy, jak dużo wiecie o miejskich edycjach tej imprezy. Mamy nadzieję, że quiz nie okaże się trudny. Powodzenia!

W quizie pytamy m.in. o to, kto jest obecnym szefem sztabu WOŚP w Elblągu, gdzie ten sztab się mieści podczas finału, a także o to, kto między innymi wystąpi podczas niego w tym roku. Mamy nadzieję, że quiz nie okaże się trudny. Życzymy powodzenia i zachęcamy do podzielenia się wynikiem quizu wśród znajomych na Facebooku.

Aktualny quiz znajdziecie tutaj.