Jest sobota, jest quiz. Sprawdź, ile wiesz o Elblągu

(fot. Anna Dembińska, archiwum portEl.pl) Reklama

Jak co tydzień zapraszamy Was do rozwiązania nowego quizu. Tym razem pytamy o różnego rodzaju ciekawostki związane z Elblągiem. Gotowi do zabawy? Powodzenia!

Gdzie w Elblągu mieści się chaczkar, symbol przyjaźni polsko-ormiańskiej? Jak się nazywała restauracja na szczycie Góry Chrobrego? Gdzie co roku w mieście możemy podziwiać herb ułożony z kwiatów? To tylko niektóre z pytań, jakie dla Was przygotowaliśmy. Mamy nadzieję, że nie sprawią Wam trudności. Życzymy powodzenia i zachęcamy do dzielenia się wynikiem quizu wśród swoich znajomych na Facebooku. Aktualny quiz znajdziecie tutaj.

red.