Jubileusz i abstrakcja na elbląskich kwietnikach

W ubiegłym roku na miejskich kwietnikach gościli bohaterowie kultowych polskich dobranocek, między innymi Bolek i Lolek, Reksio i Koziołek Matołek. Jakie kwietne wzory przygotował tej wiosny Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu? Zdjęcia.

- Jak co roku Zarząd Zieleni Miejskiej wykonuje projekty i obsadę miejskich kwietników. Ubiegłoroczne motywy z dobranocek dla dzieci były przyjęte z aprobatą i czasami rozrzewnieniem dorosłych elblążan. Mamy nadzieję, że tegoroczna odsłona ukwiecenia miasta też się spodoba - informuje Maria Brejdak z Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu.

Na ul. Hetmańskiej (przy dawnym budynku Mody Polskiej) zakwitnie wzór abstrakcyjny. - Będą to rośliny wieloletnie, dzięki temu dłużej będzie można delektować się umieszczonymi na nich wielobarwnymi roślinami – informuje Maria Brejdak.

W tym miejscu zasadzone zostaną między innymi: miskant chiński, rozplenica japońska, jeżówka purpurowa, szałwia omszona, funkia, krwawnica pospolita, czy śmiałek pogięty. Kwietny wzór przy placu Kazimierza Jagiellończyka będzie nawiązywał do tegorocznego jubileuszu 60-lecia Centrum Spotkań Europejskich Światowid. W tym miejscu zasadzone zostaną między innymi begonie, żeniszek meksykański, aksamitka rozpierzchła niska, irezyna herbsta.

- Stałym elementem elbląskich kwietników jest ten, na którym co roku pojawia się herb naszego miasta. Podłoże już przygotowane, temperatura coraz wyższa, to znak, że niedługo miejsce to zakwitnie na biało-czerwono - informuje Maria Brejdak. W tym miejscu pracownicy ZZM zsadzą m. in. begonie i aksamitki.

Przypomnijmy, że już niebawem w Elblągu zakwitną także kwietne łąki. Miejskie łąki kwietne poprawiają estetykę miasta i dają możliwość bliższego obcowania z naturą, jednak przede wszystkim wzbogacają ekosystem i mają wszechstronne korzystne działanie ekologiczne na środowisko. Kwietne łąki to stosunkowo nowy trend w miastach. Tworzą one przyjazne miejsce dla owadów-zapylaczy, w większym stopniu niż krótko przystrzyżona trawa magazynują wodę i po prostu ładnie wyglądają. To polna enklawa, która daje bioróżnorodność w miejskich ekosystemach.

- W tym roku będą one w pasie drogowym przy al. Armii Krajowej, w parku Modrzewie, przy ul. Browarnej (skrzyżowanie z ul. Obrońców Pokoju), wzdłuż Trasy Unii Europejskiej, przy ul. Kilińskiego. Przy ul. Nowej (teren dawnej szkółki ruchu) powstanie wieloletnia łąka kwietna, na której znajdą się dodatkowo rośliny cebulowe - informuje Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu.