Kamionek jednak nie dla wojska

Władze powiatu elbląskiego mają pomysł na budynki i działki po zlikwidowanym przez nie w sierpniu ubiegłego roku Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku Wielkim (gm. Tolkmicko). Boisko Orlik, które jest częścią tej nieruchomości, ma zostać przekazane nieodpłatne gminie Tolkmicko. Z informacji od Ministerstwa Obrony Narodowej wiemy, że obecnie nie jest ono zainteresowane zakupem nieruchomości po ośrodku.

Placówka do likwidacji

Powiat elbląski pod koniec sierpnia ubiegłego roku zlikwidował Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim. Była to całodobowa placówka resocjalizacyjno-wychowawcza, przeznaczona dla chłopców w wieku od 12 do 18 lat, wymagających kształcenia specjalnego z uwagi na przejawiane cechy niedostosowania społecznego. Od lat ośrodek odnotowywał spadek liczby wychowanków. W 2021 roku przebywało tam 31 wychowanków, co stanowiło ok. 35 proc. możliwości placówki. Władze powiatu elbląskiego podjęły ostatecznie decyzję o jego likwidacji.

3 lipca jako pierwsi informowaliśmy, że zakupem nieruchomości po MOW w Kamionku Wielkim miało być zainteresowane Ministerstwo Obrony Narodowej. - Zarząd powiatu rozpoznał pismo wojewody warmińsko-mazurskiego w sprawie wskazania infrastruktury na terenie powiatu elbląskiego na cele szkoleniowe dla wojska i wyraził zgodę na wskazanie dwóch zabudowań przeznaczonych na sprzedaż tj. budynku po Domu Pomocy Społecznej w Rangórach oraz budynków po Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku Wielkim. Rozpoznał też prośbę Cezarego Tomczyka dotyczącą wykorzystania nieruchomości pod budowę infrastruktury obronnej na wschodniej flance NATO – mówił podczas sesji Rady Powiatu w Elblągu starosta elbląski Maciej Romanowski.

Boisko Orlik przy MOW w Kamionku Wielkim, fot. Mikołaj Sobczak

Wojsko wybrało Stawigudę

Ministerstwo Obrony Narodowej w odpowiedzi na nasze pytania poinformowało, że nie jest zainteresowane nieruchomościami po MOW.

- Budynki po MOW w Kamionku Wielkim nie były przedmiotem uzgodnień z resortem, nie były również, do chwili obecnej, przedmiotem analiz ani rekonesansów. W liście ministra z 12 czerwca br. kierowanego do starostów powiatów przygranicznych, poinformował on starostów, iż wszelkie sprawy związane z możliwością wykorzystania gruntów niebędących własnością Skarbu Państwa, będą załatwiane przez Siły Zbrojne RP wyłącznie w porozumieniu z uprawnionymi przedstawicielami organów administracji rządowej lub samorządowej. Informujemy także, że pismem z 19 czerwca br. wojewoda warmińsko-mazurski przesłał propozycję zagospodarowania nieruchomości pod cel inwestycyjny w gminie Stawiguda, które są obecnie przedmiotem uzgodnień wewnątrzresortowych - poinformowało nas biuro Ministerstwo Obrony Narodowej.

Orlik za darmo dla młodzieży

Były MOW to sześć budynków o łącznej powierzchni ponad 2,8 tys. m kw. - Część tych terenów przejął Zakład Aktywności Zawodowej, czyli nasz jednostka organizacyjna, która na tym terenie funkcjonuje. Dokonaliśmy podziału geodezyjnego nieruchomości po MOW. Część nieruchomości chcemy przekazać nieodpłatnie gminie Tolkmicko, a dokładnie boisko Orlik, przepompownię i udział w działce, która jest drogą dojazdową do tego obiektu. Pozostałe dwie działki, na której był MOW, mają być przeznaczone do sprzedaży – mówi Ryszard Zając, wicestarosta elbląski.