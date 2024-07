Ministerstwo obrony szuka w powiecie elbląskim obiektów dla wojska

Sekretarz stanu w ministerstwie obrony narodowej Cezary Tomczyk zwrócił się z prośbą do władz powiatu elbląskiego dotyczącą możliwości wykorzystania nieruchomości należących do powiatu pod budowę infrastruktury obronnej na wschodniej flance NATO. O które nieruchomości chodzi i w jakim konkretnie celu miałby być wykorzystywane?

- Zarząd powiatu rozpoznał pismo wojewody warmińsko-mazurskiego w sprawie wskazania infrastruktury na terenie powiatu elbląskiego na cele szkoleniowe dla wojska i wyraził zgodę na wskazanie dwóch zabudowań przeznaczonych na sprzedaż tj. budynku po Domu Pomocy Społecznej w Rangórach oraz budynków po Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku Wielkim. Rozpoznał też prośbę Cezarego Tomczyka dotyczącą wykorzystania nieruchomości pod budowę infrastruktury obronnej na wschodniej flance NATO – mówił podczas ostatniej (28 czerwca) Sesji Rady Powiatu w Elblągu.

Zapytaliśmy starostę Macieja Romanowskiego o szczegóły związane z korespondencją z MON w tej sprawie. Odesłał nas jednak po nie do resortu obrony. Na odpowiedzi od MON i wojewody warmińsko-mazurskiego czekamy.

Przypomnijmy, że o dziewięciu zadaniach inwestycyjnych w Elblągu związanych z obronnością mówił podczas spotkania z prasą 21 maja wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski.- Szczegóły będziemy przedstawiali później, dlatego, że nie o wszystkim mogę dzisiaj powiedzieć – odpowiadał jednak wiceminister. - Mamy tutaj garnizon, który się będzie rozwijał, to jest kwestia rozwoju bazy i garnizonu elbląskiego, to jest także kwestia rozwoju dowództwa wielonarodowej dywizji i tutaj bardzo nam zależy i to też jest jeszcze jeden bardzo ważny element, aby ta liczba wojsk NATO w regionie rosła. Mamy dowództwo dywizji, mamy wysuniętą grupę bojową w rejonie Orzysza, chcemy żeby ona była rozwinięta do brygady, a więc to są te inwestycje, głównie one dotyczą infrastruktury, funkcjonowania wojska Garnizonu Elbląg – mówił wówczas wiceminister Zalewski.

Całość inwestycji, jak twierdził wówczas wiceminister Zalewski, w skali województwa ma kosztować 2,5 mld zł. - W tym roku i następnym to jest ponad 460 mln zł, a więc już zaczynamy te inwestycje – przekonywał w maju wiceminister. - Odnośnie konkretów niedługo będziemy mogli o tym bardziej szczegółowo informować – zapewniał.

Dodajmy, że Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy powiat zlikwidował pod koniec sierpnia 2023 roku, DPS w Rangórach w grudniu 2021 roku.

Do sprawy wrócimy.