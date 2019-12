To kolor, który nigdy nie przestanie być modny, ponadczasowa klasyka. Przekonała się o tym Małgorzata Piejdak, uczestniczka programu "Od nowa piękna". Dzięki spotkaniu z Agnieszką Śliwowską, która prowadzi Make Up Academy, wie już, że czerwień na ustach można nosić w każdym wieku. Trzeba tylko znaleźć swój odcień. Zobacz więcej zdjęć.

Do tej pory używała przede wszystkim podkładu, praktycznie nie podkreślała oczu. Agnieszka Śliwowska pokazała Małgorzacie Piejdak jak może wyglądać w pełnym makijażu, wydobyła jej atuty oraz poradziła, jakich kolorów oraz odcieni używać.

- Pani Małgosia ma piękne usta, stworzone do podkreślania intensywnymi kolorami. Jej ciepły undertone skóry, czyli tonacja, zielona tęczówka, a także włosy w ciepłym odcieniu blondu sprawiają, że do pani Małgosi przynależą ciepłe odcienie czerwieni, a także łososiowy róż czy koralowy – wyjaśniła Agnieszka Śliwowska, która prowadzi Make Up Academy. - Uważam, że każda kobieta ma swoją czerwień. Związane jest to z tym, że kolor ten może być zarówno chłodny, jak i ciepły.

- Czuję się świetnie, uwierzyłam w siebie – powiedziała Małgorzata Piejdak podczas finału, pozując do zdjęć w nowej stylizacji, fryzurze i makijażu. - Bardzo mi się ten makijaż podoba, podkreśla moje oczy. Pani Agnieszka dała mi kilka wskazówek, jakich kolorów powinnam używać, więc będę się malować na co dzień – dodała nasza finalistka.

Jak opowiada Agnieszka Śliwowska z usług wizażystów oraz makijażystów panie korzystają coraz częściej.

- Wcześniej decydowano się na profesjonalny makijaż głównie z okazji ślubu. Dziś kobiety chcą, aby podkreślał ich urodę również w trakcie takich wydarzeń, jak urodziny, jubileusze, komunie, chrzciny oraz spotkania towarzyskie – tłumaczy Agnieszka Śliwowska.

Sama wizażem oraz makijażem zajmuje się od 17 lat, posiada również tytuł mistrzowski.

- To dla mnie ogromne wyróżnienie, bo wcale nie jest tak łatwo go zdobyć. Trzeba mieć wykształcenie w tym kierunku, ukończony kurs pedagogiczny, a także minimum siedmioletnie doświadczenie zawodowe, aby móc przystąpić do egzaminu – opowiada właścicielka Make Up Academy.

Od lat dzieli się ze swoją wiedzą z tymi, którzy marzą o pracy wizażysty – dla takich osób prowadzi kursy zawodowe.

- Są one skierowane do osób początkujących, które chcą pracować w zawodzie wizażysty. Stawiam nacisk na teorię, omawiam m.in. anatomię kształtu twarzy, teorię barwy, BHP pracy, pojawiają się elementy fotografii. Uczę również różnych metod tak, żeby osoba, która skończy u mnie kurs dysponowała na koniec szerokim wachlarzem umiejętności – wyjaśnia Agnieszka Śliwowska.

Jak mówi ważne jest to, żeby już na początku wyrobić sobie dobre nawyki, nauczyć się jak najwięcej, żeby w późniejszej pracy nic nie było zaskoczeniem. Warto również pamiętać, że każda twarz jest inna, makijaż nie jest kalką, którą można do niej przyłożyć. Co jeszcze liczy się w zawodzie wizażysty?

- Kreatywne i twórcze podejście oraz szukanie artystycznych inspiracji – dodaje Agnieszka Śliwowska. - To wszystko razem tworzy unikatowy styl wizażysty.

To już ostatnie spotkanie z Małgorzatą Piejdak, która była uczestniczką programu "Od nowa piękna". Zapraszamy wszystkie panie do wzięcia udziału w kolejnych edycjach. Do zobaczenia!