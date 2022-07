Kibice w konflikcie z prezesem

Wracamy do sprawy protestu kibiców Olimpii przeciw prezesowi klubu. Grupa najbardziej zagorzałych kibiców zarzuca prezesowi brak działań i ambicji w kierunku awansu. W opublikowanym oświadczeniu klubu Paweł Guminiak odniósł się do niedzielnych wydarzeń.

Niedzielny mecz Olimpii Elbląg z Górnikiem Polkowice rozpoczął się od protestu grupy najbardziej zagorzałych fanów żółto-biało-niebieskich. Kilka minut po godzinie 16 zamknęli oni wejścia na stadion w proteście przeciwko polityce klubu. Swoje działania wyjaśnili na facebookowym profilu e-olimpia.com pod tytułem „Żółta kartka dla prezesa!" (pisownia oryginalna):

"Pierwszy mecz w sezonie rozpoczęliśmy od małego protestu, który miał na celu pokazać nas sprzeciw wobec filozofii prowadzenia klubu przez prezesa. Przez pierwsze 15 minut meczu nie wchodzimy na stadion co doprowadza do małej dezorientacji wśród ochrony i tych co zawsze. Nasza niedzielna akcja to ostrzeżenie dla prezesa wobec działań a raczej braku działań i ambicji w ostatnich latach oraz reakcja na ostatnie słowa Guminiaka gdzie wprost przyznaje że Olimpia będzie grała w 2 lidze... My kibice Olimpii Elbląg oczekujemy walki o wyższą ligę a nie zakładania że 2 liga to szczyt możliwości w naszym mieście i po co się starać o coś więcej skoro można grać o „Pro Junior” tak jak do tej pory, tego typu działaniom mówimy stanowcze nie ! Na trybunach zaliczamy dobrą frekwencje wraz z fanatycznym dopingiem niestety piłkarze przegrywają 0-1, wszystkim zaangażowanym w doping bardzo dziękujemy !Ps. Widzimy się za 2 tygodnie na meczu z Kaliszem !“

Kibice na trybuny zaczęli wchodzić około 15 minut po rozpoczęciu spotkania. Doping na meczu przebiegał spokojnie, a sympatycy elbląskiej drużyny skupili się na wokalnym wspieraniu swojego zespołu. Po spotkaniu doszło do dłuższej rozmowy piłkarzy i trenera z najbardziej zagorzałymi kibicami.

W poniedziałek (18 lipca) wieczorem do protestu odniósł się prezes Paweł Guminiak, który na facebookowym profilu klubu opublikował oświadczenie następującej treści: „Oświadczenie klubu ws. zachowania kibiców. Nie możemy przejść obojętnie wobec incydentu, do jakiego doszło przed rozpoczęciem niedzielnego spotkania z Górnikiem Polkowice w ramach 1. kolejki eWinner 2. Ligi. Pragniemy jednoznacznie i z pełną stanowczością potępić zachowanie chuliganów zamieszanych w zablokowanie bram wejściowych na obiekt przy ul. Agrykola 8, co uniemożliwiło pozostałym osobom wejście na stadion przed rozpoczęciem meczu.

Takie zachowanie odbieramy nie jako rzekomą formę protestu wobec zarządu, który nie chce deklarować awansu do 1 ligi jako celu na ten sezon, a jako bezpośredni atak na bezpieczeństwo organizowanej imprezy, a szczególnie zawodników, sztab szkoleniowego, pracowników i wszystkich kibiców, którzy zdecydowali się w tym dniu dopingować drużynę i walczyć o zwycięstwo. W czasie konferencji wyraźnie było powiedziane, że w każdym meczu gramy o zwycięstwo. To chyba wystarczająca deklaracja dla każdego prawdziwego fana Olimpii.

Ubolewamy nad faktem, że osoby podające się za kibiców ZKS Olimpii Elbląg dopuściły się takiego czynu w czasie, kiedy powinny głośnym dopingiem uskrzydlać swój klub, a zawodnicy od 1 minuty walczyli, aby pokonać przeciwników. Może wtedy zabrakło dopingu, a w głowach zawodników pojawiły się wątpliwości w to co się dzieje wokół stadionu.

Mamy na uwadze, że zdecydowana większość kibiców chce jak najlepiej dla Olimpii Elbląg, jednak coraz wyraźniej dostrzegamy kilka osób, które próbują traktować klub jak swój prywatny folwark. Na Agrykola NIE MA MIEJSCA na tego typu ekscesy.

Jeżeli taka, lub podobna sytuacja kiedykolwiek się powtórzy, wobec głównych organizatorów i rozpoznanych osób takiego zajścia zostaną wyciągnięte konsekwencje wynikające z Wewnętrznego Regulaminu Klubu oraz Ustawy o imprezach masowych w postaci zakazów stadionowych i skierowania sprawy na drogę sądową.

Wszystkich kibiców, którzy w związku z w.w. sytuacją ucierpieli chcemy ze swojej strony przeprosić. Klub nie utożsamia się z osobami odpowiedzialnymi za niedzielne zajście. Pragniemy złożyć również wielkie podziękowania i wyrazy szacunku do kibiców, którzy pomimo tego incydentu wykazali się cierpliwością i przybyli na stadion przy Agrykola. Blisko tysięczna frekwencja na tym meczu zasługuje na duże słowa uznania.

Zawsze mogliśmy liczyć na Waszą obecność, wsparcie i głośny, gorący doping, który nie raz poprowadził „Żółto-biało-niebieskich” do zwycięstw. Dziękujemy za to, że jesteście z nami na dobre i złe, bez względu na okoliczności. Liczymy na szybkie zażegnanie tego kryzysu. Szkoda, ze przed meczem nie udało się spotkać, aby wyjaśnić wszystkie wątpliwości. Zapraszamy do takiego spotkania jak najszybciej. Pamiętajcie – #GramyRazem!“.