Kierowca: Pandemia szaleje, a sprzedaży biletów w autobusach nie zawieszono

- Nie rozumiem, dlaczego nie zawieszono sprzedaży biletów w autobusach oraz tramwajach. Zrobiono to w marcu, kiedy zachorowań na koronawirusa było mało, a teraz, gdy pandemia szaleje, to my bilety w pojazdach musimy sprzedawać. Może taki zakaz uchroniłby niektórych przed zakażeniem – mówi kierowca jednej z miejskich linii autobusowych, który zwrócił się o interwencję do nas w tej sprawie.

- To jest nawet setka biletów dziennie. Dlaczego więc nie zawieszono jeszcze ich sprzedaży w autobusach i tramwajach? Zachorowań w porównaniu z marcem jest mnóstwo, a teraz zakazu sprzedaży biletów w pojazdach nie ma. To jest prosta rzecz do zrobienia, a może zwiększyć nasze bezpieczeństwo – mówi kierowca jednej z miejskich linii autobusowych, Jak podkreśla Michał Górecki, kierownik Działu Zarządzania Komunikacją ZKM w Elblągu, tylko część miast zdecydowała się na zawieszenie sprzedaży biletów w pojazdach publicznego transportu zbiorowego. - Przypomnijmy, że komunikacja miejska w całej Polsce od początku pandemii poniosła dotkliwe straty. Postępujący odpływ pasażerów oraz kolejne obostrzenia, w tym zawieszenie sprzedaży biletów w pojazdach, powiększą te straty wielokrotnie. Według bardzo ostrożnych szacunków, wskutek pandemii oraz wszystkich ograniczeń, elbląska komunikacja miejska do tej pory poniosła straty wysokości ok. 2,5 mln zł. We wrześniu opublikowane zostały wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczące zasad bezpiecznego korzystania z transportu zbiorowego. Nie wskazują one, aby sprzedaż biletów w pojazdach powinna zostać zawieszona i aktualnie nie przewidujemy wprowadzenia takiego rozwiązania – informuje Michał Górecki. Zaznacza również, że natychmiast po opublikowaniu wspomnianych wytycznych GIS, ZKM w Elblągu wystąpił do wszystkich spółek obsługujących linie komunikacji miejskiej o dostosowanie się do nowych zaleceń i zasad. - Zgodnie z otrzymanymi informacjami, między innymi prowadzącym pojazdy, zostały wydane środki tzw. ochrony osobistej oraz preparaty dezynfekcyjne a same pojazdy zgodnie z zaleceniami GIS są dezynfekowane. W każdym pojeździe na drzwiach znajdują się informacje na temat obowiązku zasłaniania nosa i ust oraz utrzymywania dystansu, a także informacje na temat obowiązujących limitów pojemności danego pojazdu. Dzięki zapowiedziom głosowym kierowcy i motorniczowie mają możliwość zwracać uwagę pasażerów na obowiązek zasłaniania ust i nosa. Planujemy w najbliższym czasie również dołożyć do systemu zapowiedzi głosowych kolejne dwa komunikaty dotyczące limitu liczby pasażerów w pojazdach – wyjaśnia Michał Górecki. Zarząd Komunikacji Miejskiej zachęca również do korzystania z innych niż bilety sprzedawane w pojeździe sposobów wnoszenia opłaty za przejazd. Można to zrobić za pomocą: - Elbląskiej Karty Miejskiej i sklepu internetowego - bilety okresowe oraz elektroniczna portmonetka (przejazdy jednorazowe); - aplikacji mobilnych: mobilet i skycash - bilety dobowe i jednorazowe; - biletomatów czynnych całą dobę – bilety okresowe, elektroniczna portmonetka oraz papierowe bilety jednorazowe (płatność kartą płatniczą i gotówką, urządzenia wydają resztę); - jednorazowych biletów papierowych, dostępnych w punktach handlowych. Przypomnijmy również że w Strefie Płatnego Parkowania, aby wnieś opłatę za postój również możemy skorzystać z Elbląskiej Karty Miejskiej (elektroniczna portmonetka) i z aplikacji mobilnych: moBILET, SkyCash, Pangoo.

