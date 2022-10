Klub portElu już we wtorek: Co po przekopie

Krzysztof Luks, elblążanin, prof. nauk ekonomicznych, były poseł i wiceminister transportu za czasów rządów Jerzego Buzka, współautor strategii rozwoju portu elbląskiego, będzie kolejnym gościem Klubu portElu w Światowidzie. Na spotkanie zapraszamy we wtorek, 4 października o godz. 18 do kina Światowid. Wstęp wolny.

Klub portElu w Światowidzie to miejsce spotkań z ciekawymi ludźmi, otwarte dla mieszkańców, którzy mają okazję uczestniczyć w – mamy nadzieję – interesujących rozmowach na różne tematy. Gościliśmy już Pawła Olechnowicza, gen. Waldemara Skrzypczaka, prof. Tadeusza Iwińskiego, dr. Maciej Laska. Tym razem gościem będzie elblążanin Krzysztof Luks, prof. nauk ekonomicznych, był poseł i wiceminister transportu za czasów rządów Jerzego Buzka, współautor strategii rozwoju portu elbląskiego. Jest też autorem książki „Port Elbląg w polityce morskiej państwa”.

Tematem naszej rozmowy i dyskusji z Czytelnikami będzie oczywiście sprawa przekopu Mierzei Wiślanej, budowy toru wodnego z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga, ale przede wszystkim wybiegniemy z panem profesorem w przyszłość. Bo skoro przekop stał się faktem, to co dalej? Jakie są tak naprawdę możliwości rozwoju portu w Elblągu, czy ma on szansę stać się kołem zamachowym lokalnej gospodarki? Co miasto i jego mieszkańcy mogą zyskać i jakie są zagrożenia?

- Przeliczanie, kiedy przekop Mierzei się zwróci, jest pozbawione sensu. To tak jakbyśmy pytali, kiedy zwróci się trasa Unii Europejskiej, bez której Elbląg by się zakorkował – mówił profesor Luks w jednym z wywiadów opublikowanych na portElu.

Na spotkanie z prof. Krzysztofem Luksem zapraszamy we wtorek, 4 października, do kina Światowid (sala studyjna) o godz. 18. Poprowadzi je Rafał Gruchalski, redaktor naczelny portEl.pl Zapraszamy do zadawania pytań i wzięcia udziału w dyskusji. Wstęp wolny.