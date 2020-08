Koalicja Obywatelska: rząd nie przygotował się do początku roku szkolnego

Wprowadzenie bezpłatnych testów na koronawirusa oraz szczepień na grypę dla pracowników oświaty – to tylko niektóre propozycje Koalicji Obywatelskiej w związku z rozpoczynającym się jutro rokiem szkolnym.

- Z każdym kolejnym dniem, od 11 marca wiemy, że szkoły nie były przygotowane na epidemię. Jutro dzieci idą do szkoły i sytuacja jest niewiele lepsza – mówił senator Jerzy Wcisła na konferencji prasowej.

Parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej zaprosili dziennikarzy, aby podzielić się swoimi przemyśleniami na temat rozpoczynającego się jutro (1 września) roku szkolnego. Zwrócili uwagę na niedociągnięcia rządu w tej kwestii i zaproponowali własne rozwiązania.

- Klub Koalicji Obywatelskiej przeprowadził konsultacje, podczas których dyrektorzy szkół mówili o wielkim chaosie jeżeli chodzi o przygotowanie prawne na podstawie których ten rok szkolny ma się rozpocząć. Na dyrektorów spada całkowita odpowiedzialność prawna za to, co się wydarzy podczas roku szkolnego – mówił poseł Jacek Protas. - Z tych konsultacji przedstawiliśmy następujące wnioski: nauczanie hybrydowe musi być uznane jako podstawowy sposób, każdy dyrektor powinien móc w każdej chwili takie nauczanie stosować, wprowadzenie elastyczności programowej, wycofanie się z kar dla rodziców, którzy nie poślą dzieci do szkoły, zwiększenie finansowania szkół, a w szczególności przyznanie funduszy na zakup bramek mierzących temperaturę uczniów, doprecyzowanie jakie objawy uczniów maa powodować odesłanie dziecka do domu oraz błyskawiczne na koronawirusa testy i bezpłatne szczepienia przeciw grypie dla pracowników oświaty.