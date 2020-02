Koalicja podpisana, wiceprezydentem Michał Missan

Potwierdziły się nasze wcześniejsze informacje. Dzisiaj przedstawiciele KWW Witolda Wróblewskiego, Koalicji Obywatelskiej i Sojuszu Lewicy Demokratycznej podpisali porozumienie o szerokiej współpracy. Wiceprezydentem zostanie Michał Missan, który zastąpi Edwarda Pietrulewicza.

Porozumienie na temat koalicji PSL, KO i SLD we władzach miasta podpisali dzisiaj w Kamieniczkach Elbląskich Witold Wróblewski, prezydent Elbląga, senator Jerzy Wcisła (szef elbląskiej PO), poseł Jacek Protas (szef regionalnej PO), Gustaw Marek Brzezin (szef PSL w regionie), wiceprezydent Janusz Nowak (szef miejskiego SLD), Michał Missan (dotychczasowy przewodniczący klubu KO w Radzie Miejskiej) i Marek Burkhardt (przewodniczący KWW Witolda Wróblewskiego. Obecny był również Antoni Czyżyk, przewodniczący Rady Miejskiej.

- Od pewnego czasu dostawałem pytania z mediów i różnych środowisk na temat koalicji. Chcę podkreślić, że od początku kadencji współpraca układa się bardzo dobrze. Nie było tajemnicą, że od wielu miesięcy prowadziliśmy rozmowy co do modelu docelowego, jak stworzyć płaszczyznę do formalnej i jeszcze lepszej współpracy. Dzisiaj skończą się różnego rodzaju dywagacje medialne – mówił Witold Wróblewski, prezydent Elbląga. - Elementem formalnej współpracy z SLD i klubem Koalicji Obywatelskiej jest przejęcie współodpowiedzialności za przygotowywanie projektów budżetu, za ich wykonanie i inne działania na rzecz miasta. Nie ukrywam, że tematem rozmów były też stanowiska wiceprezydentów. Propozycja trzeciego prezydenta z różnych względów, szczególnie finansów miasta, nie wchodziła w grę. Podjąłem decyzję, że Edward Pietrulewicz odchodzi ze stanowiska wiceprezydenta, a w to miejsce Koalicja Obywatelska zaproponowała swojego przedstawiciela, czyli pana Michała Missana.

Dotychczasowy radny i szef klubu KO w Radzie Miejskiej obowiązki wiceprezydenta ma przejąć do końca lutego. Witold Wróblewski zapowiedział, że w związku ze zmianą we władzach miasta przewiduje pewne zmiany w zakresie obowiązków wiceprezydentów, ale o szczegółach na razie nie chciał mówić. - Przedstawię to, kiedy będziemy powoływać pana Michała Missana – dodał.

- Z jednej strony czuję ten ciężar, który będzie na mnie spoczywał, ale z drugiej strony chciałem podkreślić, że to wszystko jest robione z myślą o elblążanach – mówił Michał Missan. - Nie chodziło o to stanowisko, ale o to, by zacieśnić tę współpracę. To jest teraz pełen udział we władzy wykonawczej. Ze swojej strony deklaruję ciężką pracę na rzecz miasta, postaram wykonywać swoje obowiązki jak najlepiej.

Michał Missan ma 44 lata, od 23 lat pracował w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym, od wielu lat pełnił funkcję koordynatora Działu Ratownictwa Medycznego. Jest doktorantem na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w dziedzinie ekonomii. W ostatnich wyborach samorządowych kandydował na prezydenta Elbląga z listy KO, ale nie przeszedł do drugiej tury.

- Pracowałem w szpitalu na kontrakcie, na działalności gospodarczej. Działalność zamknąłem i obecnie przekazuję obowiązki swojemu następcy, bardzo doświadczonemu ratownikowi – mówi Michał Missan.

Sygnatariusze porozumienia między KWW Witolda Wróblewskiego, Koalicją Obywatelską i Sojuszem Lewicy Demokratycznej zapewniają, że ma ono charakter programowy.

- Podpisujemy je po to, żeby realizować program zaprezentowany przez Witolda Wróblewskiego, ale elementy programów SLD i Koalicji Obywatelskiej, jeśli pozwolą na to finanse, co należy podkreślić, będą również realizowane – powiedział Janusz Nowak, wiceprezydent Elbląga i szef miejskiego SLD.

- W Radzie mamy większość i chcemy pod kątem merytorycznym wspólnie przygotowywać różnego rodzaju programy, jak i też być lepiej przygotowanymi na zewnętrzne wrzutki – mówił Witold Wróblewski, przytaczając milionowe kwoty, jakie samorząd musi dodatkowo wyasygnować na realizację zadań zlecanych przez rząd. - Jest też wiele tematów związanych z rozwojem naszego miasta, w których będziemy prosić o pomoc parlamentarzystów, chociażby sprawa ciepła.

- Uprawianie polityki polega na gotowości do brania odpowiedzialności i to dotyczy to także samorządu lokalnego. Od samego początku kadencji taką gotowość deklarowaliśmy. Poparliśmy w drugiej turze Witolda Wróblewskiego jako kandydata na prezydenta bez żadnych warunków. Dzisiaj następują okoliczności, które wskazują na pogłębienie tej współpracy. Elblążanie nie ponoszą żadnych kosztów z tym związanych – dodał senator Jerzy Wcisła, szef elbląskiej PO. - W Senacie przygotowujemy projekty ustaw, które dotyczą właśnie samorządności, by nie można było przekazywać zadań samorządom bez zabezpieczenia w środki finansowe i nie można było odbierać samorządom kompetencji.

Mianowanie na stanowisko wiceprezydenta Michała Missana spowoduje zmiany w Radzie Miejskiej. Pierwszym w kolejce do przejęcia mandatu radnego jest Juliusz Dziewałtowski-Gintowt, który już był radnym. O tym, kto zostanie wiceprzewodniczącym Rady z ramienia KO i szefem klubu KO w Radzie Miejskiej, działacze PO nie chcą na razie mówić.

Tymczasem odwołany ze stanowiska wiceprezydenta Edward Pietrulewicz ma na mocy porozumienia między samorządem miejskim i wojewódzkim objąć obowiązki dyrektora elbląskiego biura regionalnego Urzędu Marszałkowskiego.

Wkrótce na portEl.pl wywiad z Michałem Missanem