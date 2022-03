Kobiecy spacer przed Dniem Kobiet

Latem, w cyklu „Sobotni spacer z PTTK” odbył się spacer śladami kobiet prowadzony przez Adrianę Strukowicz. Wielu spacerowiczów miało po tym poczucie niedosytu. W najbliższą sobotę odbędzie się druga część tamtego spaceru.

O pierwszej części spaceru możemy przeczytać tutaj. Co nas czeka na drugiej? „Kobiety pracy, matki, sportsmenki, obrończynie miasta … to tylko niektóre z wielu słów jakimi da się określić status elbląskich kobiet” - tak (trochę tajemniczo) do spaceru zachęca elbląski oddział PTTK.

Spacer poprowadzi przewodniczka elbląskiego PTTK Adriana Strukowicz. Można się więc spodziewać wielu anegdot i historii pokazujących mieszkanki naszego miasta z mniej oficjalnej strony. Spacer rozpocznie się przy Bramie Targowej, a skończy w Muzeum Archeologiczno – Historycznym, gdzie dr Joanna Szkolnicka opowie o kobiecych wątkach wystawy „Miasto nowych ludzi”, której jest kuratorką.

Początek: sobota godzina 11.00 przy Bramie Targowej. Przewidywany czas trwania: około dwóch godzin.