Kolejna część sporu o przedszkole nr 8

W poniedziałek (27 lutego) odbyło się kolejne spotkanie dotyczące wstrzymania rekrutacji do Przedszkola nr 8 na rok 2023/2024. Uczestniczyli w nim rodzice, których dzieci uczęszczają do tej placówki oraz Małgorzata Sowicka, dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Nie spełnia standardów

Było to już trzecie spotkanie w tej sprawie. Przypomnijmy, że o sygnałach od rodziców zaniepokojonych losami Przedszkola nr 8, które mieści się przy ul. Bema pisaliśmy w tym artykule. Władze miasta przedstawiły rodzicom przedszkolaków stan zabytkowego budynku i przyznano, że prawdopodobnie "ósemki" w tym miejscu nie będzie. Samorząd reprezentowali wówczas wiceprezydent Janusz Nowak, dyrektor departamentu edukacji Małgorzata Sowicka i dyrektor departamentu inwestycji Elżbieta Gieda.

- Jeżeli chodzi o to przedszkole, to już od dłuższego czasu zastanawialiśmy się, co z nim zrobić, bo ono nie spełnia tak naprawdę żadnych standardów - mówił wiceprezydent Nowak.

Stwierdził, że od początku sanepid czy strażacy mieli do budynku zastrzeżenia, do tego w miarę upływu lat zmieniły się standardy jeśli chodzi m. in. ochronę przeciwpożarową czy wymogi sanitarne.

- W tej chwili po prostu nie jesteśmy w stanie w żaden sposób doprowadzić ten budynek do tych wymogów, które są nam narzucone – mówił Janusz Nowak na spotkaniu 14 lutego. Powołał się także na ekspertyzę techniczną, według której potrzebne są ogromne nakłady finansowe, by pozostawić przedszkole. Argumentował m. in. koniecznością zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa, zwiększonymi nakładami remontu związanymi z tym, że obiekt podlega ochronie konserwatora zabytków. Zapewniał, że wszystkim dzieciom miasto zorganizuje miejsca w przedszkolach, podobnie, że pracownicy będą mieli nadal zatrudnienie.

Dyrektor edukacji: Możemy przenieść całą grupę

Kolejne spotkanie odbyło się 22 lutego i na nim wiceprezydent Nowak zaproponował, że złożą wniosek o pieniądze na remont placówki do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Poniedziałkowe (27 lutego) spotkanie, w którym z ramienia UM w Elblągu uczestniczyła Małgorzata Sowicka, dyrektor departamentu edukacji miało być typowo technicznym, z konkretną propozycją dla konkretnych grup przedszkolnych.

- Miasto proponuje rodzicom Przedszkole nr 14 przy ul. Bałuckiego. Może tam zostać przeniesiona cała grupa, łącznie z pracownikami, mówię tu o nauczycielkach. Niestety ta propozycja nie dotyczy pani woźnej. Wychodzimy tutaj naprzeciw i jednej osobie, zatrudnionej na czas określony, której również zapewnimy pracę. Nasze propozycje to też: Przedszkole na ul. Mielczarskiego - cała grupa, oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 23, przedszkole nr 3 i 26. Lada dzień zaczyna się rekrutacja, więc decyzja należy do rodziców, gdzie zapiszą swoje dziecko - mówiła Małgorzata Sowicka.

Dyrektor departamentu edukacji raz jeszcze przypomniała propozycje miasta, które padły na poprzednich spotkaniach.

- Wiceprezydent Janusz Nowak powiedział, jakie są możliwe drogi w tej sprawie. Do końca kwietnia tego roku ma być rozstrzygnięty konkurs, a przecież jest złożona aplikacja na renowację tego budynku do Ministerstwa Kultury Narodowej. W związku z tym przewidywana jest modernizacja przedszkola od 1 września. Spotkałam się z państwem pierwszy raz na państwa prośbę, bo byliście zaniepokojeni tym, że nie ma rekrutacji do Przedszkola nr 8. Wcześniej wysłałam do państwa pismo z informacją, że na czas remontu dzieci będą przeniesione i żeby nie przenosić kilku grup, to wstrzymaliśmy rekrutację, zwłaszcza że mamy miejsca w innych elbląskich przedszkolach – mówiła Małgorzata Sowicka.

Dyrektor podkreśliła, że na drugim spotkaniu, wiceprezydent Nowak przedstawił informację o remoncie przedszkola.

- Dlaczego nie na pierwszym, a na drugim spotkaniu? Bo już wiedzieliśmy, że ciężko było spiąć budżet w tym roku, wiecie państwo przecież, że bardzo poszły w górę ceny prądu. W związku z tym budżet miasta ledwo został spięty. Nie można było zagwarantować środków na remonty, a jeszcze kilka miesięcy temu przedstawiliśmy 20 obiektów, między innymi to przedszkole z zaleceniami straży pożarnej, sanepidu służb technicznych. Wszyscy radni wiedzieli jakie budynki są do remontu w kolejności. Okazało się, że nie ma tak naprawdę żadnych pieniędzy, obecnie jest 500 tys. zł jeśli chodzi o fundusz remontowy - mówiła Małgorzata Sowicka.

Co zrobią rodzice?

- Myślałam, że dzisiaj spotykamy się, aby rozmawiać w sposób analityczny i na temat dzieci. Dlaczego teraz? Dlatego żebyście mieli państwo możliwość wyboru przedszkola i żeby grupa mogła pójść cała, a we wrześniu takiej możliwości nie będzie. We wrześniu jeśli będziecie państwo musieli opuścić to przedszkole, to będzie tak, że dzieci pójdą tam, gdzie są wolne miejsca. Rekrutacja zaczyna się 1 marca, taka jest procedura. Decyzja należy do państwa - dodała dyrektor Sowicka.

Michał Jastrzębski, jeden z rodziców przedstawił ich zdanie na ten temat.

- Władze miasta postawiły rodzicom ultimatum 22 lutego. Przedszkole nr 8 w Elblągu zostaje w sieci placówek publicznych, albowiem władze miasta nie dochowały prawa oświatowego, czyli procedury likwidacji. Doszło do zamknięcia rekrutacji do przedszkola bez wymaganej zgody kuratorium, przez co pozbawia się elblążan 75 miejsc dla małych dzieci. Pani dyrektor w doniesieniach medialnych powołuje się na możliwość przeniesienia placówki zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2022 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Należy podkreślić, że rozporządzenie to dotyczy jedynie nagłego zagrożenia, czyli nie takiego, które mamy od 1994 roku, tylko nagłego, a nie stanu utrwalonego od 2016 roku. W pażdzierniku 2022 roku przedszkole przeszło pozytywnie kontrolę stanu technicznego, jedynymi zaleceniami wydanymi wobec naszego przedszkola są zalecenia straży pożarnej w zakresie dostosowania budynku do obecnie obowiązujących przepisów ppoż. Raz jeszcze przypominamy, że zalecenia obowiązują od 2016 roku, zaś cytowane wcześniej rozporządzenie dotyczy stanu nagłego. Takiego obecnie nie ma. Dodatkowo dotarliśmy do uchwały rady miejskiej z 1994 roku o likwidacji przedszkola, którego inicjatorem był obecny wiceprezydent Janusz Nowak. Od tamtego okresu minęło 28 lat, a argumenty w dalszym ciągu pozostają te same. W związku z tym chcemy uruchomienia rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 oraz zapewnienia dalszego funkcjonowania tej jednostki. W przypadku pozyskania środków na remont powinno dojść do przeniesienia na czas remontu całej placówki na czas niezbędny, wraz z pracownikami do pomieszczeń zastępczych, a nie zapisywania dzieci do innego przedszkola i oferowania pracownikom pracy w innych placówkach – mówił Michał Jastrzębski.

W rozmowie z nami pan Michał dodał, że „wie, iż tego przedszkola już tu więcej nie będzie”. - To jest sytuacja, w której wyprowadza się dzieci już na stałe, one tutaj już nie wrócą za rok czy półtora roku. Będzie tu pustostan. Martwię się o to, że to przedszkole zniknie. Ciekawi mnie, dlaczego inne przedszkola są w dużo gorszym stanie, mają zalecenia ppoż. i sanepidu i istnieją nadal, a nasze jest likwidowane. Chcielibyśmy, aby miasto, bądź sponsorzy pozyskali fundusze, wówczas można dzieci przenieść gdzieś na zastępstwo, wyremontować budynek i dzieci będą mogły wówczas wrócić. Czyli najpierw powinna być decyzja o remoncie, a później przeniesienie dzieci – mówił Michał Jastrzębski.

Jaki krok planują teraz rodzice? - Jeszcze się konsultujemy, nie chcę tu wychodzić przed szereg. My wiemy, że to przedszkole zostało spisane na straty, nie było na nie funduszy i nie ma. Chciałbym, aby moje dzieci mogły dokończyć naukę w tym przedszkolu – podkreślił pan Michał.

W spotkaniu uczestniczyła również radna Elżbieta Banasiewicz, która również dopytywała o różne aspekty dotyczące wstrzymania rekrutacji i funduszy na remont przedszkola.