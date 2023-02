Rodzice: "Co się stanie z przedszkolem nr 8?"

Przedszkole nr 8 przy ul. Bema fot. Anna Dembińska, arch. portEl.pl

Do przedszkola nr 8 przy ul. Bema została wstrzymana rekrutacja. W tym tygodniu co chwilę nasza redakcja otrzymuje informacje od zaniepokojonych tym faktem rodziców. Co dalej z tą placówką?

Zacznijmy od niektórych zgłoszeń dotyczących przedszkola od naszych Czytelników. - Na platformie EPED brak jest wskazanego przedszkola nr 8 jako objętego rekrutacją. W samym przedszkolu słychać też informacje od rodziców, którzy dowiadywali się w tej sprawie w urzędzie - pisze jeden z rodziców. - Jestem mamą jednego z dzieci uczęszczających do tego przedszkola, które akurat od września byłoby w zerówce. Jestem bardzo zadowolona z funkcjonowania tej placówki, ja jak i inni rodzice. Na ostatni rok chcą zafundować naszym pociechom niezły stres. Chcielibyśmy zawalczyć chociaż o ostatni rok istnienia tego przedszkola. Jeśli będzie potrzeba zebrania jakichkolwiek podpisów czy petycji, mamy sporo osób, które chętnie podpiszą - podkreśla mieszkanka Elbląga. - Miasto tłumaczyło się, że nie było rekrutacji że względu na chęć przeprowadzenia remontu. Wczoraj rodzice otrzymali informacje w przedszkolu, że jednak przedszkole zostaje zamknięte od września - pisze kolejny rodzic w mailu. W wiadomościach przewinęła się też m. in. informacja o tym, że dzieci miałyby być przydzielane do oddziału przedszkolnego w SP nr 23. Sygnały od zdziwionych sytuacją rodziców dotarły już także do ratusza. Urzędnicy planują w związku z tym organizację oddzielnego spotkania z rodzicami, na którym poinformują, jakie są plany wobec "ósemki". - Widząc zaniepokojenie rodziców, zamierzamy wyjaśnić wszystkie kwestie, przedstawić stan budynku i plany wobec przedszkola - podkreśla w rozmowie z nami Łukasz Mierzejewski z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Elblągu. Spotkanie w sprawie dalszych losów przedszkola zaplanowano na wtorek, 14 lutego o godz. 16. Zamierzamy uczestniczyć w nim jako media. Przypomnijmy. Kwestię przedszkola nr 8 podjęła jakiś czas temu radna Jolanta Lisewska (PiS) w oficjalnym zapytaniu do władz miasta. - W tym roku była wstrzymana rekrutacja dzieci 3-letnich do tego przedszkola. W wyniku tego duża sala maluchów z leżaczkami, praktycznie przygotowana dla dzieci, stoi pusta. Rodzice są zainteresowani posyłaniem dzieci do tego przedszkola, zwłaszcza teraz, gdy obok powstało nowe osiedle. Często jednak dziecko zostawiają tutaj, a młodsze gdzie indziej, gdyż tu nie ma naboru. Rodzice i pracownicy boją się o dalsze losy przedszkola - pisała Jolanta Lisewska. Pytała, czemu wstrzymano nabór 3-latków i jakie są dalsze plany dotyczące placówki. - Głównym powodem wstrzymania rekrutacji były plany przeprowadzenia kompleksowej modernizacji budynku z uwagi na jego stan techniczny - odpowiadał wiceprezydent Janusz Nowak. - Kierując się dobrem dzieci i aby uniknąć przenoszenia, rozdzielania w środku roku szkolnego grup przedszkolnych z ww. przedszkola, należało wstrzymać rekrutację. Jednocześnie zwiększono liczbę grup w innych przedszkolach. W odniesieniu do zapytania w części dotyczącej planów placówki, informuję iż planowane jest przeprowadzenie gruntownych prac remontowych budynku. Konieczny jest m. in. remont i częściowa termomodernizacja zabytkowej elewacji oraz wykonanie dostosowawczych robót budowlanych w zakresie p.poż. - podkreślał wiceprezydent. Dodał, że budynek powstał w 1883 roku i był domem mieszkalnym, przedszkolem jest od 1965 roku, od 1994 podlega ochronie konserwatorskiej. - W celu przeprowadzenia remontu budynku wymagane są szczegółowe analizy stanu faktycznego i kosztorysy inwestycji, wszystko zgodnie z nadzorem konserwatorskim. W związku z obecną sytuacją gospodarczą, termin prac odsunięto w czasie - przyznał Janusz Nowak w odpowiedzi na pismo radnej.

TB