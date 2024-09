Kolizja na skrzyżowaniu

Do kolizji dwóch samochodów osobowych doszło dziś (19 września) na skrzyżowaniu ul. Rycerskiej z aleją Tysiąclecia. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Do kolizji na skrzyżowaniu doszło około godz. 11. Z ustaleń pracujących na miejscu zdarzenia policjantów wynika, że prawym pasem, który jest przeznaczony wyłącznie do skrętu w prawo, poruszało się osobowe audi. Kierowca tego auta pojechał jednak prosto i doszło do zderzenia z prawidłowo jadącym pojazdem marki volkswagen. Sprawca kolizji został ukarany mandatem.

Obaj kierujący byli trzeźwi, nikt nie ucierpiał.